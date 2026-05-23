Kada je reč o grickalicama, često se čini da moramo birati između zdravlja i užitka. No, semenke suncokreta sve se češće izdvajaju kao namirnica koja nudi oboje. Bogate su proteinima, vlaknima, vitaminom E i nizom važnih minerala, zbog čega ih nutricionisti povezuju s nizom zdravstvenih koristi. Mogu se jesti same, u salatama ili kao dodatak različitim jelima.

Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), 100 grama sirovih semenki suncokreta sadrži gotovo 19 grama proteina. Naučni pregled objavljen u časopisu Food and Humanity navodi da su bogate vitaminom E, snažnim antioksidansom koji pomaže u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i podržava imunološki sistem. Nutricionista Umo Kalins ističe da sadrže i vitamine B grupe te minerale poput magnezijuma, cinka, gvožđa i kalijuma, piše Vogue.

Šta se krije u semenkama suncokreta?

Istraživanja pokazuju da semenke suncokreta mogu imati pozitivan učinak na zdravlje srca i krvnih sudova zahvaljujući esencijalnim masnim kiselinama i vlaknima. U 100 grama nalazi se i više od sedam grama vlakana, a lekari već dugo upozoravaju da većina ljudi ne unosi dovoljno vlakana kroz ishranu. Ipak, Kalins naglašava da semenke nisu "čudotvoran lek", nego deo uravnotežene ishrane.

Nutricionista objašnjava da prženje može poboljšati ukus i produžiti rok trajanja semenki, ali i smanjiti količinu nekih hranljivih materija osetljivih na toplinu, poput vitamina E i određenih antioksidansa. Studija objavljena 2021. u Food Science & Nutrition pokazala je da je prženje ipak bolji način obrade od kuvanja kada je reč o očuvanju hranljivih materija.

Kalins preporučuje porciju od oko 30 grama dnevno, odnosno jednu manju šaku očišćenih semenki. Upozorava da treba paziti na količinu soli i kalorija, posebno kod jako posoljenih proizvoda. Semenke suncokreta trebale bi izbegavati osobe koje su alergične na njih, kao i oni koji moraju ograničiti unos natrijuma, fosfora ili kalijuma.

