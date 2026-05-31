Bele čarape je teško održavati čistim ako ne želite da koristite izbeljivač ili druge agresivne hemikalije za uklanjanje mrlja i izbeljivanje. Jednostavan, ali efikasan način da očistite bele čarape je korišćenje belog sirćeta i sode bikarbone.

Zaboravite na skupa sredstva

Lindzi je stručnjak za čišćenje i osnivač firme „Perfectly Imperfect“ i podelila je savete kako da izbelite čarape i očistite mrlje koristeći samo nekoliko sastojaka iz kuhinje. „Sirće i soda bikarbona su magični za održavanje belih stvari svežim i čistim. Ako perete običnu turu belog veša koja nije jako prljava ili obojena, možete koristiti ove sastojke u mašini za pranje,” rekla je.

Belo sirće se često koristi kao prirodni omekšivač tkanine jer sadrži sirćetnu kiselinu, koja može razgraditi mrlje. Takođe, ima antibakterijska svojstva koja pomažu u dubinskom pranju i uklanjanju svih komponenti koje uzrokuju da tkanina požuti i tako izbeli materijal. Soda bikarbona pomaže da se poboljša efekat sirćeta jer može nežno da očisti tkaninu i skine mrlje bez oštećenja materijala. „Sirće je prirodni omekšivač, pa ne morate da koristite onaj hemijski“, kaže Lindzi za "Express".

Kako da izbelite čarape

Sve što treba da uradite jeste da dodate 120 g sode bikarbone u bubanj mašine sa belim čarapama. Dodajte svoj deterdžent za pranje kao obično i uključite normalan ciklus pranja. Sipajte 120 ml belog sirćeta u fioku za deterdžent, tamo gde sipate omekšivač.

Stavite bele čarape na normalan ciklus pranja sa toplom vodom, ali izbegavajte iskuvavanje, jer ekstremne temperature mogu učvrstiti mrlje. Kada ciklus pranja bude gotov, vaše čarape bi trebalo da budu čistije, svetlije i potpuno bez mrlja. Poželjno je da se osuše na vazduhu, jer je to najbolje za očuvanje bele odeće. Međutim, ako želite da ih stavite u mašinu za sušenje, koristite samo nisku temperaturu.