Pravilna rezidba paradajza jedna je od najvažnijih mera nege koja direktno utiče na razvoj biljke, kao i na veličinu i kvalitet plodova. Orezivanjem se omogućava bolje raspoređivanje hranljivih materija, zdraviji rast i veći prinos, dok se istovremeno poboljšava cirkulacija vazduha oko biljke.

Posebnu pažnju treba posvetiti uklanjanju zaperaka, odnosno bočnih izdanaka koji rastu između glavne stabljike i grana. Ukoliko se ne uklone na vreme, iz njih se razvijaju nove grane i cvetovi, što može povećati broj plodova, ali oni uglavnom ostaju sitniji. Zaperci se mogu uklanjati rukom ili uz pomoć makaza, a preporučuje se da se uklone dok su dugački između pet i deset centimetara.

Važno je ukloniti i donje listove koji su najbliži zemlji. Zbog kontakta sa vlažnim zemljištem nakon kiše ili zalivanja, oni su podložniji razvoju bolesti poput plamenjače, koja se lako može proširiti na ostatak biljke.

U kasnijoj fazi razvoja primenjuje se i dekaptiranje, odnosno uklanjanje vrha biljke kada dostigne željenu visinu. Na taj način zaustavlja se dalji rast stabljike, a hranljive materije usmeravaju se ka plodovima, koji postaju krupniji i kvalitetniji. Vrh se uklanja iznad poslednje formirane cvetne grane, najčešće uz pomoć baštenskih makaza ili noža.