Pasulj je jedno od najomiljenijih tradicionalnih jela na srpskoj trpezi, ali svi znaju da njegovo kuvanje obično traje satima. Ipak, iskusni kuvari otkrivaju provereni trik koji omogućava brzo kuvanje pasulja, bez gubljenja ukusa i kvaliteta. Uz samo jedan sastojak, pasulj može biti skuvan za manje od sat vremena.

Otkrivamo dva sastojka koja se najčešće koriste da ubrzaju kuvanje, a vi odaberite onaj koji vam najviše odgovara ili onaj koji već imate kod kuće.

Soda bikarbona za brzo kuvanje pasulja

Samo jedna kašičica sode bikarbone može prepoloviti vreme kuvanja. Dodajte 1 kašičicu sode u prvu vodu u kojoj se kuva pasulj. Ostavite da se kuva oko 15 minuta. Zatim prospite vodu, dodajte malo ulja i dobro promešajte da se ulje rasporedi po zrnu.

Soda bikarbona ne samo da skraćuje kuvanje, već i smanjuje nadutost i gasove koje pasulj obično izaziva.

Za rakiju znaju samo iskusni kuvari

Zvuči neobično, ali rakija zaista ubrzava kuvanje pasulja i čini ga mekšim. Sipajte odnos: 4 dela hladne vode i 1 deo pasulja. Na primer, na 1 kg pasulja ide 4 litra vode. Ubacite 50 ml rakije odmah na početku. Kada prokuva, smanjite temperaturu i krčkajte oko 50 minuta.

Pasulj će omekšati brže nego inače, a ukus ostaje pun i bogat.

