Šoljica kafe za mnoge je nezaobilazan deo jutarnje rutine, ali malo ko zna da jedan jednostavan dodatak može da promeni način na koji organizam reaguje na prvi napitak u danu. Reč je o začinu koji se godinama koristi u kuhinji, a poslednjih godina privlači pažnju zbog mogućeg uticaja na kontrolu apetita i održavanje telesne težine.

Kombinacija kafe i cimeta posebno je zanimljiva ljudima koji pokušavaju da smanje unos kalorija i izbegnu iznenadne napade gladi tokom dana. Dovoljno je da u omiljenu kafu dodate pola kašičice mlevenog cejlonskog cimeta kako biste dobili napitak koji može pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa šećera u krvi.

Cimet je poznat po tome što može da doprinese boljoj osetljivosti organizma na insulin. Kada su oscilacije šećera u krvi manje, smanjuje se i potreba za čestim grickanjem između obroka, što mnogima predstavlja najveći izazov kada pokušavaju da regulišu telesnu težinu.

Posebno interesovanje stručnjaka izaziva kombinacija kofeina i cimeta. Dok kafa podstiče metabolizam i povećava budnost, cimet može pomoći da nivo energije tokom dana bude stabilniji, bez naglih padova koji često izazivaju osećaj gladi.

Koji cimet je najbolji izbor?

Nutricionisti preporučuju cejlonski cimet, koji se smatra kvalitetnijim izborom za svakodnevnu upotrebu. Za razliku od kasija cimeta, koji se najčešće nalazi u prodavnicama, cejlonski sadrži manje količine kumarina, supstance koja u većim količinama može opteretiti jetru.

Iako se ne radi o čudesnom napitku koji topi kilograme preko noći, pojedina istraživanja ukazuju na to da redovna konzumacija cimeta može imati pozitivan uticaj na telesnu masu i obim struka. Najbolji rezultati postižu se kada se ova navika kombinuje sa uravnoteženom ishranom i redovnom fizičkom aktivnošću.

Drugim rečima, cimet neće sam obaviti posao, ali može biti koristan saveznik u procesu mršavljenja, posebno kada pomaže u kontroli apetita i smanjenju želje za slatkišima.

Kako pravilno pripremiti kafu sa cimetom?

Najjednostavnije je da pola kašičice mlevenog cimeta dodate u mlevenu kafu pre kuvanja. Ukoliko pijete instant kafu, cimet prvo razmutite u maloj količini vrele vode, a zatim dodajte ostatak napitka.

Stručnjaci savetuju da izbegavate dodavanje šećera, jer on može umanjiti prednosti ove kombinacije i povećati unos kalorija.