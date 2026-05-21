Jedan detalj u spavaćoj sobi, nekada veoma popularan širom sveta, ponovo se vraća u modu. Zavesa oko kreveta je odličan dekorativni element koji prostoru daje toplinu i eleganciju.

Zaboravite na asocijacije na osamdesete godine, jer zavese za krevet ponovo imaju svoje mesto u savremenom dizajnu enterijera. Razlog je jednostavan – predstavljaju najlakši i najpovoljniji način da se spavaća soba osveži i dobije potpuno novi izgled. Ovaj trend je bio posebno popularan tokom osamdesetih, a danas doživljava svoj povratak.

„Skoro uvek koristim zavesu na krevetu, osim kada je u pitanju krevet veličine king size. Ona skriva donji deo kreveta i unosi dodatnu teksturu i šare u prostor. Ovaj detalj u spavaćoj sobi ponovo dobija na popularnosti.“

„Zavesa je deo dekoracije kreveta i bez nje kreveti mogu izgledati manje udobno i prilično prazno“, kaže britanska dizajnerka enterijera Oktavija Dikinson.

„Zavese su prvobitno osmišljene da spreče prljanje podnožja kreveta, ali danas ga uglavnom skrivaju, pa su podjednako lepe koliko i praktične“.

Može biti savremena ili tradicionalna.

„Za moderniji pristup, dizajnirala bih plisiranu zavesu sa čistijim i oštrijim linijama, kako bi izgledala savremenije. Postoji mnogo različitih stilova koje možete izabrati, ali plisirane zavese deluju kao omekšivač prostora.“

Ponekad biram i lepu tkaninu sa sitnim šarama ili jednobojni materijal sa kontrastnim rubom koji se proteže duž donjeg dela.

Kombinujte i uskladite.

„Ponekad uskladim tkaninu zavesa sa uzglavljem kreveta ili zavesama, ali ponekad koristim potpuno novu tkaninu i držim se jednostavnog belog platna u posteljini i drugim detaljima“, otkriva Dikinson, dodajući da će ovaj detalj posebno dobro funkcionisati kod malo viših kreveta, kao i da će ih učiniti udobnijim i vizuelno zanimljivijim.

Video: