Pijace širom Srbije nude veliki izbor domaćih proizvoda, ali stručnjaci upozoravaju da kupovina hrane na otvorenim tezgama tokom toplih dana može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik. Problem nastaje kada se namirnice drže van frižidera i rashladnih vitrina, zbog čega čak i naizgled sveža hrana može postati leglo bakterija.

Među najrizičnijim proizvodima su suhomesnati proizvodi poput kobasica, slanine, šunke i čvaraka. Ako nisu pravilno čuvani, posebno na visokim temperaturama, vrlo brzo dolazi do kvarenja.

Poseban oprez savetuje se i kod mlečnih proizvoda, naročito mladog sira i kajmaka, koji zbog visokog sadržaja vode predstavljaju idealnu podlogu za razvoj mikroorganizama.

Doktorka Jagoda Jorga, specijalista za ishranu, upozorava da opasnost često nije vidljiva na prvi pogled.

„Što namirnica ima više vode, podložnija je kvarenju. Kod mesa je posebno problematično ako nije dobro osušeno oko kostiju, jer se tu mogu razviti opasne bakterije“, objašnjava doktorka.

Na udaru kritika našli su se i sve popularniji ceđeni sokovi koji se prodaju na otvorenom.

„Takvi sokovi brzo postaju mikrobiološki neispravni ako satima stoje na toploti. Osim toga, predstavljaju i veliki unos šećera“, upozorava dr Jorga.

Ni povrće nije bez rizika, posebno ako promeni teksturu, miris ili se pojavi buđ. Lekari upozoravaju da i jaja koja dugo stoje na toplim tezgama mogu postati ozbiljan epidemiološki problem.

Stručnjaci savetuju da se hrana tokom toplih dana kupuje isključivo kod proverenih prodavaca, da se što pre odloži u frižider i da se termički dobro obradi kako bi se rizik od trovanja sveo na minimum.