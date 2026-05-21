Mladi krompirići omiljeni su prilog tokom toplijih dana, ali njihova tanka i nežna kora mnogima zadaje muke prilikom guljenja. Ipak, postoje jednostavni trikovi koji mogu znatno ubrzati i olakšati pripremu.

Jedan od najpraktičnijih načina jeste korišćenje grube strane kuhinjskog sunđera. Dovoljno je da krompiriće operete pod mlazom vode i lagano istrljate, a tanka kora će se brzo skinuti. Ova metoda posebno je korisna kada pripremate veću količinu krompira.

Sličan efekat može imati i lufa, prirodni biljni sunđer čija hrapava površina efikasno uklanja tanku pokožicu sa mladih krompira. Postupak je brz i jednostavan, pa je pogodan za svakodnevnu upotrebu u kuhinji.

Naravno, i dalje je moguće koristiti klasičan način guljenja nožem ili ljuštilicom za povrće. Ova metoda daje najpreciznije rezultate i omogućava potpuno očišćen krompir, ali zahteva više vremena.

Stručnjaci podsećaju da se mladi krompiri često ne moraju ni guliti, jer njihova kora sadrži dosta ukusa i hranljivih sastojaka, pa je nekada dovoljno samo dobro ih oprati pre pripreme.