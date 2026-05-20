Stručnjak za ruže iz kompanije Jackson & Perkins, Ves Harvel, savetuje da se za uzgoj u saksijama biraju kompaktne vrste koje su otpornije na bolesti i često cvetaju, kao što su floribunda ruže, žbunaste sorte ili pojedine penjačice.

Kako odabrati pravu saksiju?

Za zdrav razvoj ruža veoma je važna odgovarajuća saksija. Potrebno je da bude dovoljno duboka i široka, najmanje između 38 i 50 centimetara, kako bi koren imao dovoljno prostora.

Preporučuju se saksije od keramike ili terakote, ali je najvažnije da imaju otvore za drenažu kako se voda ne bi zadržavala. Dobar izbor mogu biti i biorazgradive tresetne saksije koje pomažu boljem oticanju viška vlage.

Šta je ružama potrebno za uspešan rast?

Ruže koje se gaje u saksijama zahtevaju puno svetlosti, kvalitetnu zemlju, redovno zalivanje i prihranjivanje kako bi tokom sezone obilno cvetale.

Sunčeva svetlost

Ruže najbolje uspevaju kada imaju najmanje šest sati direktnog sunca dnevno, a jutarnje sunce im posebno prija.

Dovoljno svetlosti podstiče zdrav rast i bogato cvetanje, a istovremeno smanjuje rizik od bolesti jer se lišće brže suši, objašnjava Ves Harvel.

Ako biljka nema dovoljno svetlosti, može postati izdužena i davati manje cvetova.

Zalivanje

Ruže posađene u saksijama zahtevaju češće zalivanje nego one u zemlji, jer se zemlja brže suši.

Stručnjak za ruže i bivši predsednik American Rose Society, Džef Vajkov, kaže da je u većini slučajeva dovoljno zalivanje na dva do tri dana.

Zemlja treba stalno da bude blago vlažna, ali nikako natopljena vodom, ističe on.

Harvel upozorava da opušteni listovi i suva zemlja ukazuju na premalo vode, dok žuti listovi i stalno mokra zemlja mogu biti znak preteranog zalivanja.

Prihrana

Pošto se hranljive materije iz saksija brže troše, ruže je potrebno redovno đubriti tokom vegetacije.

Dosledna prihrana je ključna za snažan rast i kontinuirano cvetanje, kaže Ves Harvel.

Preporučuje se đubrivo namenjeno baš ružama.

Zemljište

Najbolje je koristiti kvalitetnu mešavinu za saksije bogatu organskim materijama i kompostom, uz dobru drenažu.

Orezivanje

Ruže se orezuju krajem zime ili početkom proleća, dok se tokom sezone mogu uklanjati osušeni ili oštećeni izdanci.

Pravilno orezivanje poboljšava cirkulaciju vazduha i podstiče biljku da razvija više cvetova.

Kako pravilno posaditi ružu u saksiju?

Ako kupujete ružu bez saksije, prvo izaberite odgovarajuću posudu sa otvorom za odvod vode. Saksiju napunite zemljom do polovine, pažljivo rasporedite koren i postavite biljku tako da spoj između korena i stabla bude tik ispod površine zemlje.

Nakon sadnje dobro zalijte biljku kako bi se zemlja slegla i uklonio višak vazduha, a zatim dodajte sloj malča radi očuvanja vlage, savetuje Ves Harvel.

Kada je vreme za presađivanje?

Ruže u saksijama trebalo bi presađivati svake dve do tri godine, jer korenje vremenom preraste prostor, a zemlja izgubi hranljive materije.

Prilikom presađivanja preporučuje se nešto veća saksija, nova zemlja i po potrebi blago skraćivanje korena kako bi se podstakao novi rast.

Greške koje mnogi prave

Stručnjaci upozoravaju da nekoliko čestih grešaka može ozbiljno da ugrozi ruže:

premala saksija koja sputava razvoj korena

loša drenaža i zadržavanje vode

neredovno zalivanje

izostanak presađivanja

premalo sunčeve svetlosti

Mnogi potcenjuju koliko je ružama zapravo potrebno sunca. Bez najmanje šest do osam sati dnevno, biljka slabije raste i daje manje cvetova, zaključuje Ves Harvel.

