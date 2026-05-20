Čišćenje šporeta na plin mnogima je jedan od najnapornijih kućnih poslova, posebno kada se masnoća i ostaci hrane nakupe na rešetkama. Ipak, Japanci imaju jednostavan trik zahvaljujući kojem se tvrdokorna prljavština uklanja brzo i bez dugotrajnog ribanja.

Ova japanska metoda čišćenja šporeta postala je veoma popularna jer koristi sastojke koje većina ljudi već ima kod kuće, a rezultati su iznenađujuće dobri.

Japanski trik za čišćenje rešetki šporeta

Za ovu metodu potrebno vam je samo malo ulja, vruća voda i papirni ubrusi.

Postupak je veoma jednostavan:

namažite rešetke tankim slojem ulja,

preko njih stavite papirne ubruse natopljene vrućom vodom,

ostavite da deluje oko pet minuta.

Toplota i ulje omekšaće naslage masnoće i zagorele ostatke hrane, pa ćete ih kasnije lako ukloniti sunđerom bez napornog ribanja.

Nakon kratkog čišćenja grubom stranom sunđera, rešetke će ponovo izgledati čisto i sjajno.

Kako očistiti površinu oko ringli?

Masne fleke oko ringli često je teško ukloniti, posebno ako koristite jaka hemijska sredstva koja mogu oštetiti površinu šporeta. Prirodno rešenje je kombinacija limunovog soka i vode. Limunska kiselina efikasno razgrađuje masnoću i tvrdokorne mrlje, a pritom ostavlja prijatan i svež miris.

Za svakodnevno održavanje odličan izbor je i običan deterdžent za sudove koji nežno uklanja sveže fleke od hrane.

Održavanje gorionika

Gorionici na šporetu vremenom skupljaju masnoću i prljavštinu, što može uticati na njihov rad.

Da biste ih očistili:

skinite gorionike,

potopite ih u mešavinu tople vode i sirćeta,

ostavite da odstoje 15 do 20 minuta,

zatim ih očistite sunđerom.

Na ovaj način masnoća će se mnogo lakše ukloniti, a šporet će ponovo biti potpuno čist i funkcionalan.

Video: