Čišćenje šporeta na plin mnogima je jedan od najnapornijih kućnih poslova, posebno kada se masnoća i ostaci hrane nakupe na rešetkama. Ipak, Japanci imaju jednostavan trik zahvaljujući kojem se tvrdokorna prljavština uklanja brzo i bez dugotrajnog ribanja.
Ova japanska metoda čišćenja šporeta postala je veoma popularna jer koristi sastojke koje većina ljudi već ima kod kuće, a rezultati su iznenađujuće dobri.
Japanski trik za čišćenje rešetki šporeta
Za ovu metodu potrebno vam je samo malo ulja, vruća voda i papirni ubrusi.
Postupak je veoma jednostavan:
- namažite rešetke tankim slojem ulja,
- preko njih stavite papirne ubruse natopljene vrućom vodom,
- ostavite da deluje oko pet minuta.
Toplota i ulje omekšaće naslage masnoće i zagorele ostatke hrane, pa ćete ih kasnije lako ukloniti sunđerom bez napornog ribanja.
Nakon kratkog čišćenja grubom stranom sunđera, rešetke će ponovo izgledati čisto i sjajno.
Kako očistiti površinu oko ringli?
Masne fleke oko ringli često je teško ukloniti, posebno ako koristite jaka hemijska sredstva koja mogu oštetiti površinu šporeta. Prirodno rešenje je kombinacija limunovog soka i vode. Limunska kiselina efikasno razgrađuje masnoću i tvrdokorne mrlje, a pritom ostavlja prijatan i svež miris.
Za svakodnevno održavanje odličan izbor je i običan deterdžent za sudove koji nežno uklanja sveže fleke od hrane.
Održavanje gorionika
Gorionici na šporetu vremenom skupljaju masnoću i prljavštinu, što može uticati na njihov rad.
Da biste ih očistili:
- skinite gorionike,
- potopite ih u mešavinu tople vode i sirćeta,
- ostavite da odstoje 15 do 20 minuta,
- zatim ih očistite sunđerom.
Na ovaj način masnoća će se mnogo lakše ukloniti, a šporet će ponovo biti potpuno čist i funkcionalan.
Video:
Komentari (0)