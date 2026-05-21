Raskošna kristalna pepeljara, Vilerovi gobleni, regal od poda do plafona, set posuđa koji se koristio samo za posebne prilike poput 8. marta ili Dana Republike, tanjir sa Diznijevim junacima, rukotvorine iz „Narodne radinosti“... Ko je odrastao u bilo kojem kutku bivše Jugoslavije, gotovo sigurno je imao bar deo ovoga, a mnogi i sve zajedno. Ipak, postojala je i jedna pomalo zaboravljena stvar, danas prava dragocenost za kolekcionare.

Pod pritiskom rasprodaja uspomena, ali i zbog praktičnih razloga, na buvljacima i oglasima sve češće se pojavljuju predmeti koji su nekada za svakog Jugoslovena imali mnogo veću vrednost od običnog ukrasa. To su male „banke sećanja“, predmeti koji svedoče o životu cele porodice, o zajedničkom domu i svakodnevici. Svaki put kad ih pogledamo, vraćaju nas u prošlost, mnogima, kako kažu, „bolju“ i topliju.

Danas možda izgledaju smešno mlađim generacijama, ali oni nose posebnu vrednost. U njima je sačuvano sve, od Vilerovih goblena koje su strpljivo vezle bake, preko porculanskog posuđa, do figurica sa oznakom „made in Yugoslavia“ koje i danas krase vitrine. Posebnu draž imaju kristalni i stakleni radovi majstora „Steklarne Hrastnik“, koji su nekada bili cenjeni i van granica zemlje, pa čak i u Čehoslovačkoj.

U mnogim domovima „od Vardara do Triglava, od Đerdapa do Jadrana“, predmeti ove fabrike bili su obavezan deo enterijera. Danas su ostale samo uspomene i poneki komadi koji nisu završili na buvljacima, u muzejima ili oglasima. Među njima se posebno izdvaja dekorativna činija u art-deko stilu sa drškama u obliku golubova.

Jedan od najlepših primeraka danas se prodaje za 340 dolara na sajtu earlybird.com. Kako piše u opisu, činija je proizvedena između 1930. i 1939. godine. Slični modeli pravili su se i kasnije.svaka kuća koja je držala do sebe imala je isti ili sličan primerak u različitim bojama. To je prava umetnička poslastica, autentična i retka, svedočanstvo vremena kada je jugoslovenski dizajn išao rame uz rame sa svetskim trendovima.





„Steklarna Hrastnik“ osnovana je 1860. godine u istoimenom mestu u Sloveniji, na obali Save. Osamdesetih godina prošlog veka, fabrika je pokrivala 80% potreba Jugoslavije za staklom u domaćinstvima i ugostiteljstvu, te 90% potrebe za malom ambalažom u farmaceutskoj industriji, kozmetici i prehrambenoj industriji. Nije ni čudo što su njihovi proizvodi smatrani vrhunskim kvalitetom.