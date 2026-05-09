Jutarnja šolja deluje savršeno, ali na površini se primećuju sitni, gusti mehurići koji se ne raspršuju, već se gomilaju uz ivicu šolje.
Mnogi to smatraju znakom sveže i kvalitetne kafe, ali to je zabluda. Takva pena često može ukazivati na napitak koji može negativno uticati na sluzokožu želuca.
Šta zapravo znače mehurići u kafi
Prava pena se prepoznaje po gustoj i ujednačenoj strukturi koja se postepeno smanjuje. Ako se na površini zadržava debeo, beličast sloj sa krupnijim mehurićima, to može biti znak za oprez.
Najčešće to ukazuje da je kafa stara i izgubila svežinu ili da je voda korišćena u pripremi bila prevruća, što može narušiti kvalitet napitka.
Kako pena na kafi otkriva starost zrna
Kada zrna duže vreme stoje, prirodna ulja u njima oksidiraju, zbog čega kafa gubi svežinu i postaje užegla.
Upravo tada nastaje ona sumnjiva sapunasta pena koja može biti znak da će stomak negativno reagovati.
Zbog toga se kod nekih ljudi već nakon prvog gutljaja javljaju peckanje i mučnina, jer takav napitak gubi svoja korisna svojstva.
Zašto su loši mehuri u kafi problem za želudac
Užegla ulja u kafi oslobađaju jedinjenja koja mogu da iritiraju osetljivu sluzokožu želuca.
Kada se tome doda kofein, može doći do pojačanog lučenja želudačne kiseline, što izaziva neprijatne simptome.
Gorušica, nadutost i bolovi se često pogrešno pripisuju stresu, iako uzrok može biti upravo u kafi koju pijemo.
Kod osoba sa osetljivim varenjem ove reakcije se javljaju brzo jer organizam jasno pokazuje da mu napitak ne odgovara.
Prema istraživanju o uticaju kafe na probavni sistem objavljenom u časopisu Nutrients, određene supstance u kafi mogu povećati lučenje kiseline i ubrzati pražnjenje želuca, što kod osetljivih osoba dovodi do tegoba.
Da li su mehurići u kafi uvek znak loše kafe
Nisu uvek. Tanak sloj sitne, smeđe zlatne pene koji brzo nestaje smatra se normalnim i poželjnim. Problem nastaje kada je pena bela, krupna i postojana jer to može ukazivati na užegla zrna ili lošu vodu.
Tri jasna znaka da treba prosuti šolju
- Pena je beličasta i liči na sapunicu, sa krupnim mehurićima koji ne pucaju
- Iz šolje se širi kiseo ili neprijatan miris umesto mirisa sveže pržene kafe
- Nakon prvog gutljaja javlja se peckanje u grlu ili gorak i metalan ukus
Kako izbeći loše mehuriće u kafi
Nekoliko navika može značajno poboljšati kvalitet kafe. Kupujte manja pakovanja i potrošite ih u roku od mesec dana. Čuvajte kafu u dobro zatvorenoj posudi, dalje od svetla i vlage. Nemojte je držati u frižideru jer lako upija mirise i vlagu.
Vodu zagrejte do ključanja pa sačekajte oko petnaest sekundi pre nego što je prelijete preko kafe. Džezvu ili filter uređaj perite nakon svake upotrebe jer se talog brzo kvari. Birajte kafu na kojoj je jasno označen datum prženja, a ne samo rok trajanja.
