Jutarnja šolja deluje savršeno, ali na površini se primećuju sitni, gusti mehurići koji se ne raspršuju, već se gomilaju uz ivicu šolje.

Mnogi to smatraju znakom sveže i kvalitetne kafe, ali to je zabluda. Takva pena često može ukazivati na napitak koji može negativno uticati na sluzokožu želuca.

Šta zapravo znače mehurići u kafi

Prava pena se prepoznaje po gustoj i ujednačenoj strukturi koja se postepeno smanjuje. Ako se na površini zadržava debeo, beličast sloj sa krupnijim mehurićima, to može biti znak za oprez.

Najčešće to ukazuje da je kafa stara i izgubila svežinu ili da je voda korišćena u pripremi bila prevruća, što može narušiti kvalitet napitka.

Kako pena na kafi otkriva starost zrna

Kada zrna duže vreme stoje, prirodna ulja u njima oksidiraju, zbog čega kafa gubi svežinu i postaje užegla.