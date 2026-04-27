Savršen patišpanj je lagan, mekan i sočan. Topi u ustima i nikada nije suv ili mrvičast. Iako mnogi misle da je sve u receptu, poslastičari znaju da postoji mali trik koji pravi ogromnu razliku.

Kuvarica i vlasnica poslastičarnice „Nicole Baces Cakes“ dodaje u patišpanj kiselu pavlaku. Ovaj jednostavan sastojak često se koristi u poslastičarstvu jer daje kolačima dodatnu sočnost i finiju, mekšu strukturu. Za razliku od mleka, kisela pavlaka je gušća i ima više masti, pa smesi daje vlagu bez razređivanja. Upravo zbog toga biskvit ostaje bogat, a tekstura nežna i vazdušasta, kaže poslatičarka za "Simple Recipes".

Pored toga, blaga kiselost pavlake doprinosi i ukusu, ali i samoj strukturi kolača. Reaguje sa sodom bikarbonom i drugim sastojcima, pa biskvit lepše naraste i postaje još mekši i vazdušastiji.

Ipak, ne može se dodati u bilo koji recept bez prilagođavanja. Ako ubacite više kisele pavlake, potrebno je da smanjite količinu drugih tečnih sastojaka, poput mleka, kako kolač ne bi bio previše vlažan i „spao“ u sredini.

Ako želite da probate ovaj trik, počnite jednostavno – dodajte dve kašike kisele pavlake u smesu za patišpanj ili mafine. Već tada ćete primetiti razliku u teksturi i sočnosti.

Za najbolji rezultat preporučuje se punomasna kisela pavlaka, a važno je i da pre pripreme bude na sobnoj temperaturi, kako bi se lakše sjedinila sa ostalim sastojcima.

