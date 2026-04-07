Izbor pravog brašna ključan je za uspeh svakog recepta. Iako na prvi pogled deluju isto, različite vrste brašna imaju različitu namenu i mogu značajno uticati na ukus, teksturu i kvalitet jela.
Glatko i oštro brašno – osnovna razlika
Glatko (meko) brašno najčešće se koristi za peciva, hleb, krofne, štrudle, testeninu i mafine. Ono daje mekšu i vazdušastiju strukturu testu.
Oštro brašno je pogodnije za njoke, uštipke, kuvano testo, keks, kao i za pohovanje i pripremu umaka.
Kada su u pitanju palačinke, možete koristiti obe vrste – ili kombinaciju pola-pola za idealan rezultat.
Vrste brašna i njihova upotreba
Pšenično brašno
Najčešće korišćeno brašno, čija namena zavisi od tipa:
· Belo brašno (tip 400 i 550): za hleb, peciva i kolače
· Polubelo (tip 700 i 850): za hleb, pite i gibanice
· Crno (tip 1100 i 1600): bogato vlaknima, daje zdravije proizvode
· Integralno brašno: hranljivije, tamnije i punijeg ukusa
Kukuruzno brašno
Bogato je hranljivim materijama, pa se kukuruzno koristi se za projice i kačamak.
Raženo brašno
Sadrži više vlakana i daje gušće i zasitnije proizvode. Raženi hleb je tamniji i duže ostaje svež.
Ovseno brašno
Veoma hranljivo, bogato proteinima i zdravim mastima. Idealno za zdravu ishranu, koristi se za peciva, palačinke i mafine.
Ječmeno brašno
Dobra alternativa pšeničnom, bogato mineralima i korisno za imunitet. Koristi se za hleb i razna peciva.
Pirinčano brašno
Lagana alternativa bez glutena. Od njega se prave hleb, pite i poslastice, a testo je laganije i hrskavije.
