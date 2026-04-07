Izbor pravog brašna ključan je za uspeh svakog recepta. Iako na prvi pogled deluju isto, različite vrste brašna imaju različitu namenu i mogu značajno uticati na ukus, teksturu i kvalitet jela.

Glatko i oštro brašno – osnovna razlika

Glatko (meko) brašno najčešće se koristi za peciva, hleb, krofne, štrudle, testeninu i mafine. Ono daje mekšu i vazdušastiju strukturu testu.

Oštro brašno je pogodnije za njoke, uštipke, kuvano testo, keks, kao i za pohovanje i pripremu umaka.

Kada su u pitanju palačinke, možete koristiti obe vrste – ili kombinaciju pola-pola za idealan rezultat.

Vrste brašna i njihova upotreba

Pšenično brašno

Najčešće korišćeno brašno, čija namena zavisi od tipa:

· Belo brašno (tip 400 i 550): za hleb, peciva i kolače

· Polubelo (tip 700 i 850): za hleb, pite i gibanice

· Crno (tip 1100 i 1600): bogato vlaknima, daje zdravije proizvode

· Integralno brašno: hranljivije, tamnije i punijeg ukusa

Kukuruzno brašno

Bogato je hranljivim materijama, pa se kukuruzno koristi se za projice i kačamak.

Raženo brašno

Sadrži više vlakana i daje gušće i zasitnije proizvode. Raženi hleb je tamniji i duže ostaje svež.

Ovseno brašno

Veoma hranljivo, bogato proteinima i zdravim mastima. Idealno za zdravu ishranu, koristi se za peciva, palačinke i mafine.

Ječmeno brašno

Dobra alternativa pšeničnom, bogato mineralima i korisno za imunitet. Koristi se za hleb i razna peciva.

Pirinčano brašno

Lagana alternativa bez glutena. Od njega se prave hleb, pite i poslastice, a testo je laganije i hrskavije.

