Ovan

U toku dana bićete veoma dobro informisani o stvarima koje su vam jako važne a odnosi se na porodične i emotivne odnose. Probajte da odmarate i da stvari koje vam se ne dopadaju stavite po strani..

Bik

Energija Merkura vam donosi neka nova razmišljanja kada su u pitanju vaši odnosi i vaši planovi za budućnost. Ne dozvolite da poslovna strana preuzme današnji dan i da vas natera da previše razmišljate o onome što sledi.

Blizanci

U narednih nekoliko dana bićete pod jakim pritiskom drugih ljudi odnosno ljudi koji žele od vas puno novih informacija u vezi posla. Danas probajte da se odmarate psihički i mentalno jer vam je to zaista neophodno.

Rak

Početak dana je pod jakim uticajem vaše želje da udovoljite drugima posebno kada su u pitanju partner ili poslovni odnosi. Porodična situacija ne jenjava zato što neke stvari još nisu izašle na površinu. Zdravlje je odlično.

Lav

Vaše trenutna poslovna situacija je bolja ali neke stvari će se stabilizovati tek onda kada bolje sebe rezonirate. Čuvajte se naglih emotivnih promena kada su u pitanju vaši članovi porodice jer to može veoma negativno da utiče na vas.

Devica

Situacija u krugu porodice je mnogo bolja u odnosu na prethodnih dana ali i dalje osećate potrebu da se distancirate i da nikome ne pričate svoje planove. Osoba u znaku Ovna vam je velika poslovna prepreka već danima.

Vaga

Trenutno ste dobro raspoloženi to je ono što je najvažnije. Ne donosite nagle odluke kada su u pitanju drugi ljudi posebno oni koji ne mogu da sa vama komuniciraju na pravi način. Do kraja dana bi bilo dobro da odmorite malo više u odnosu na prethodne dane.

Škorpija

Vaša trenutna emotivna situacija je veoma nepovoljna jer mnogo toga želite da kažete direktno i bez previše okolišanja što može da povredi druge. Nemojte donositi nagle emotivne odluke u odnosu na članove porodice neke stvari nisu onakve kako izgledaju vama.

Strelac

Sam početak dana je veoma dobro postavljen za sve one vaše planove i želje koje ste od ranije hteli da ostvarite. Ljubavna situacija je stabilnija u odnosu na pre jer ste naučili da dobro komunicirate i da dobro postavite stvari.

Jarac

Danas budite tihi u svojoj aktivnosti i nemojte se uključivati u odnose drugih ljudi. Probajte da se isključite iz svih odnosa tokom dana posebno kada je u pitanju porodica ili članovi porodice koji već neko vreme očekuju mnogo više od vas.

Vodolija

Danas se aktivira vaše polje prijateljskih odnosa i tokom dana možete očekivati pozive prijatelja ili ljudi kojima je potrebna vaša pomoć. Nemojte dozvoliti da vas osoba u znaku Lava poslovno disponira jer to nije veoma jednostavno.

Ribe

Danas ćete imati osećaj da otplaćujete neke karmički dug zbog težine u odnosima sa partnerom ili sa okolinom. Mesec utiče na to da se osećate veoma nelagodno u svojoj koži tokom današnjeg dana zbog nekih reči koje niste na vreme rekli.

Bonus video: