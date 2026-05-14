Mnogi baštovani svake godine sade neven uz ivice bašte verujući da tako štite povrće od štetočina. I zaista, određene vrste nevena mogu pomoći biljkama. Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da pojedine sorte mogu napraviti više štete nego koristi – posebno ako rastu blizu krastavaca.

U nekim slučajevima, pogrešno posađeno cveće može privući insekte koji uništavaju usev, a pojedine biljke čak međusobno ometaju rast.

Nije svaki neven isti

Većina ljudi u prodavnici bira cveće po boji i izgledu, ali kod nevena razlike između sorti mogu biti ogromne.

Postoje visoke ukrasne sorte sa velikim cvetovima koje izgledaju raskošno, ali tokom toplih i suvih dana mogu privući paukove grinje – sitne štetočine koje posebno napadaju krastavce, paprike i patlidžan.

Sa druge strane, niže sorte nevena sa sitnijim cvetovima mnogo su bezbednije za baštu i često se sade uz paradajz jer odbijaju bele mušice i druge štetočine.

Zato baštovani upozoravaju da nije dobro saditi visoke ukrasne nevene odmah pored krastavaca.

Sitna štetočina koja pravi veliku štetu

Paukova grinja je gotovo nevidljiva golim okom, ali može veoma brzo da uništi biljke.

Najčešće napada:

krastavce

paprike

patlidžan

pasulj

jagode

Tokom velikih vrućina raskošni neveni postaju pravo mesto za njeno razmnožavanje. Ako su posađeni uz krastavce, štetočine se veoma lako šire na ceo usev.

Zbog toga iskusni baštovani savetuju da se uz krastavce sade samo niske sorte nevena ili druge biljke koje ne privlače grinje.

Neven i pasulj nisu dobra kombinacija

Još jedna greška koju mnogi prave jeste sadnja nevena uz pasulj i grašak.

Neven u zemljište oslobađa supstance koje mogu usporiti rast mahunarki. Zbog toga pasulj i grašak često slabije napreduju, venu ili daju manji rod.

Mnogi pomisle da je problem u vremenu ili lošem semenu, a zapravo biljke jednostavno nisu dobri „susjedi“ u bašti.

Biljke koje se odlično slažu

Baštovani odavno znaju da pojedine biljke jedna drugoj pomažu i štite se od štetočina.

Paradajz i bosiljak

Bosiljak odbija lisne vaši, grinje i tripse – insekte koji često napadaju paradajz. Mnogi tvrde i da paradajz ima bolji ukus kada raste uz bosiljak.

Šargarepa i crni luk

Miris luka tera šargarepinu muvu, dok miris šargarepe smeta lukovoj muvi. Zato se ove dve biljke često sade jedna pored druge.

Kupus i mirođija

Mirođija privlači korisne insekte koji uništavaju gusenice i vaši, pa kupus ima prirodnu zaštitu od štetočina.

Krastavci i pasulj

Za razliku od nevena, pasulj je odličan komšija krastavcima. On obogaćuje zemljište azotom koji krastavci vole, a istovremeno čuva vlagu u zemlji tokom toplih dana.

Najvažnije pravilo u bašti

Nije dovoljno samo da biljke lepo izgledaju jedna pored druge. U bašti je važno šta koja biljka privlači, odbija ili ispušta u zemlju.

Ponekad upravo cveće koje sadite da zaštitite usev može postati razlog zbog kog će biljke početi da propadaju.