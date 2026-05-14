Frizerski trendovi pokazuju da u narednoj sezoni savršeno isfenirana i potpuno ravna kosa polako pada u drugi plan.

U fokus dolazi frizura koja izgleda prirodno, opušteno i moderno, a pritom ne zahteva svakodnevno stilizovanje uz fen ili peglu.

Reč je o razbarušenom lobu, odnosno dužem bobu sa naglašenom teksturom i slojevima koji kosi daju volumen i pokret. Za postizanje ovakvog izgleda najvažnije je kvalitetno šišanje i pravilno oblikovani pramenovi, dok je samo održavanje veoma jednostavno.

Dodatni efekat mogu da daju i svetliji pramenovi, poput balajaža, koji i dalje ostaje jedan od najtraženijih trendova u svetu frizura.

Ovaj stil posebno privlači pažnju jer kombinuje eleganciju i ležernost, pa se lako uklapa u različite prilike.