Buđ u domaćinstvu nije samo estetski problem koji narušava izgled prostorija, već predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje ukućana. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajna izloženost sporama buđi može dovesti do hroničnih problema sa disajnim putevima, teških alergijskih reakcija i pogoršanja simptoma kod osoba koje boluju od astme.

Iako većina ljudi vlagu najčešće primećuje na zidovima, najopasnija žarišta često se nalaze upravo pod našim nogama – u tepisima, stazama i prostirkama koje svakodnevno koristimo.

Zbog svoje strukture, podne obloge su dizajnirane da upijaju vlagu i zadržavaju nečistoće, što ih, uz neredovno održavanje, pretvara u idealno stanište za razvoj gljivica.

Novo istraživanje koje je sproveo proizvođač „Klin-Teks Houm“ otkrilo je zabrinjavajuće podatke: čak 62% ljudi ne pere svoje prostirke barem jednom mesečno, što se smatra minimumom higijene. Još alarmantniji podatak je da svaka deseta osoba ove predmete čisti tek jednom godišnje ili ređe.

Zimski uslovi, poput pojačanog grejanja, mokre obuće i loše ventilacije, dodatno pogoduju širenju mikroorganizama. „Ljudi buđ uglavnom povezuju sa vidljivim mrljama na zidovima ili prozorima, ali neka od najčešćih žarišta zapravo se nalaze u mekom nameštaju, posebno u delovima doma koji su blizu ulaznih vrata“, objasnila je Mišel Bajrn, menadžerka marketinga proizvoda u pomenutoj kompaniji.

Kako vlaga iz obuće ugrožava zdravlje

Budući da je glavna funkcija tepiha i staza zadržavanje prljavštine, oni postaju kritične tačke ako se preko njih često prolazi u mokroj obući. Ako se ne čiste redovno, ovi predmeti postaju rezervoari vlage i mikroba.

Stručnjaci naglašavaju da kombinacija nakupljene prljavštine i retkog pranja stvara idealne uslove za higijenske probleme, posebno u mesecima kada je prirodno provetravanje domova smanjeno.

Poseban akcenat stavlja se na ranjive grupe stanovništva, kojima spore buđi iz tepiha mogu naneti ozbiljnu štetu.

„Uticaj na zdravlje može biti veoma ozbiljan. Izloženost buđi može iritirati disajne puteve, izazvati alergije i pogoršati astmu, posebno kod dece, starijih osoba i osoba sa osetljivim disajnim sistemom. Najjednostavniji način da se rizik smanji jeste da se prostirke tretiraju kao i druge perive tkanine“, zaključila je Bajrn.

Redovno mašinsko ili dubinsko čišćenje tepiha, uz adekvatno provetravanje prostorija, ključni su koraci u prevenciji. Stručnjaci savetuju da se podne obloge ne zanemaruju tokom čišćenja doma, već da se održavaju sa istom pažnjom kao posteljina ili odeća, kako bi se sprečilo stvaranje nezdravog okruženja u domu.