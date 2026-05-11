Ako već neko vreme imate osećaj da tapkate u mestu i da se ništa ne pomera kako treba, polako — stvari kreću da se menjaju. I to ozbiljno. Astrologija najavljuje ulazak Urana u znak Blizanaca, a to u prevodu znači jedno: kreće period velikih obrta, iznenađenja i životnih “e, ovo nisam očekivao” situacija. Ova priča traje dugo — čak osam godina, sve do 2033. Biće tu svega: novih prilika, naglih preokreta, ponuda koje dolaze niotkuda, ali i odluka koje morate da donesete brzo, bez mnogo razmišljanja. Za četiri znaka, ovo može da bude baš onaj trenutak kad se život okrene u potpuno drugom pravcu.

Ovan: Sve ide brzo, para i prilika stižu kad se najmanje nadate

Ovnovi ulaze u period kad nema čekanja. Sve se dešava brzo — posao, prilike, pozivi, pa čak i selidbe. Ključ je da ne koče sami sebe. Ako nešto deluje ludo ili neočekivano — ne mora da znači da je loše. Naprotiv, baš tu može da se krije dobra šansa.

Blizanci: Kao da kreće novi život

Za Blizance ovo je veliki lični reset. Menja se način razmišljanja, ljudi oko njih, pa i životni pravac. Neki će promeniti posao, neki okruženje, a neki će bukvalno okrenuti novi list. Staro više ne drži vodu kao pre. I koliko god delovalo neizvesno — baš u tim promenama leži napredak.

Lav: Ljudi otvaraju vrata, ali vi morate da uđete

Lavovima se otvaraju prilike preko ljudi — poznanstava, saradnji i javnog rada. Moguće su šanse koje dolaze iznenada, pogotovo kroz društvene mreže, posao ili kreativne projekte. Ali nema “samo da gledam”. Sad se ide u akciju, bez previše razmišljanja.

Strelac: Ljudi vam menjaju pravac života

Kod Strelčeva sve dolazi kroz ljude — nova poznanstva, kontakti, saradnje. Neko može da vas pogura u novi posao, neko u selidbu, neko u potpuno drugi pravac. Bitno je da ne držite previše čvrsto ono staro. Sada se otvara prostor za nešto veće. Kako da izvučete maksimum iz ovog perioda Ne odbijajte prilike koje deluju “čudno”

Učite nešto novo, posebno digitalne veštine

Držite se ljudi — kontakti sada znače više nego ikad

Kad se ukaže šansa, ne čekajte predugo

Sve se menja, i to brzo

Ovaj period neće biti miran ni lagan, ali će biti pun prilika.

Neki će se baš sada “prelomiti” i krenuti potpuno novim putem, možda i boljim nego što su zamišljali. Ukratko — ko se ne plaši promene, ima šansu da popravi život iz korena.