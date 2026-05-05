Neprijatan miris iz sudopere ili odvoda u kupatilu jedan je od najčešćih problema u domaćinstvu. Vremenom se u odvodu nakupljaju ostaci hrane, masnoće i prljavština, što dovodi do zapušavanja, lošeg mirisa i bakterija koje se šire celom kućom. Dobra vest je da postoji jednostavno, prirodno i veoma efikasno rešenje – bez hemikalija, bez skupih sredstava i bez muke.
Uz samo dva sastojka koja već imate kod kuće možete očistiti odvod sudopere, ukloniti neprijatan miris koji se širi kućom i sprečiti dalje nakupljanje prljavštine. I sve to bez poziva vodoinstalatera koji će vam debelo naplatiti to čišćenje odvoda.
Potrebni sastojci:
- 400 ml sirćeta
- 3 kašike sode bikarbone
- 5 litara vruće vode
Kako se koristi ovaj prirodni trik?
- U odvod prvo sipajte sodu bikarbonu.
- Zatim polako dodajte sirće – mešavina će zapeniti, što je znak da počinje da rastvara masnoće i naslage.
- Ostavite da deluje najmanje 30 minuta.
- Na kraju sipajte vrelu vodu kako biste isprali ostatke nečistoće i potpuno uklonili miris.
Ovaj trik ne samo da uklanja neprijatan miris, već i pomaže u sprečavanju zapušenja odvoda, što može da vam uštedi novac i vreme.
