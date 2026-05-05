Neprijatan miris iz sudopere ili odvoda u kupatilu jedan je od najčešćih problema u domaćinstvu. Vremenom se u odvodu nakupljaju ostaci hrane, masnoće i prljavština, što dovodi do zapušavanja, lošeg mirisa i bakterija koje se šire celom kućom. Dobra vest je da postoji jednostavno, prirodno i veoma efikasno rešenje – bez hemikalija, bez skupih sredstava i bez muke.

Uz samo dva sastojka koja već imate kod kuće možete očistiti odvod sudopere, ukloniti neprijatan miris koji se širi kućom i sprečiti dalje nakupljanje prljavštine. I sve to bez poziva vodoinstalatera koji će vam debelo naplatiti to čišćenje odvoda.

Potrebni sastojci:

400 ml sirćeta

3 kašike sode bikarbone

5 litara vruće vode

Kako se koristi ovaj prirodni trik?

U odvod prvo sipajte sodu bikarbonu. Zatim polako dodajte sirće – mešavina će zapeniti, što je znak da počinje da rastvara masnoće i naslage. Ostavite da deluje najmanje 30 minuta. Na kraju sipajte vrelu vodu kako biste isprali ostatke nečistoće i potpuno uklonili miris.

Ovaj trik ne samo da uklanja neprijatan miris, već i pomaže u sprečavanju zapušenja odvoda, što može da vam uštedi novac i vreme.

Video: