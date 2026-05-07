Neprijatan miris iz WC šolje najčešće nastaje kada voda duže stoji ili kada se u odvodu nakupe naslage, ali postoji jednostavno i besplatno rešenje koje se već nalazi u svakoj kuhinji, a to je talog od kafe.

Ovaj talog prirodno upija i neutrališe neprijatne mirise, a ima i blago abrazivno dejstvo koje može pomoći u uklanjanju manjih naslaga u WC šolji. Trik se koristi tako što se nekoliko kašika ohlađenog taloga sipa u šolju, po želji može da se doda i malo sode bikarbone, ostavi kratko da deluje, a zatim se pusti voda.

Na taj način talog dospeva u odvod, gde pomaže da se smanji neprijatan miris dok vas nema kod kuće. Prednost ovog postupka je što je ekološki, ne košta ništa i može da zameni hemijska sredstva za osvežavanje i čišćenje.

Važno je samo da se koristi u umerenim količinama, jer previše taloga može vremenom doprineti zapušenju cevi.