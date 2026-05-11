Sve je više bogatih i slavnih koji otvoreno govore o tome da svojoj deci ne planiraju da ostave ogromna nasledstva. Njihov cilj nije da im uskrate luksuz, već da ih nauče odgovornosti, radu i samostalnosti.

Među njima su muzičar Sting, voditelj Anderson Kuper, glumac Ešton Kučer, kuvar Gordon Remzi i milijarder Bil Gejts, koji dele sličan pogled na novac i nasledstvo.

Sting: „Previše novca može biti štetno“

Muzičar Sting, otac šestoro dece, smatra da bi život bez potrebe za radom mogao biti štetan za decu. „Verujem da bi to bio svojevrsni oblik zlostavljanja“, rekao je Sting, objašnjavajući da želi da njegova deca razviju radne navike i samostalnost.

Dodao je i da im neće ostaviti veliko bogatstvo: „Rekao sam im da neće ostati puno novca jer ga trošimo. Imamo mnogo obaveza. Što uđe, to i izađe.“

Anderson Kuper: Novac ne donosi sreću

Poznati voditelj Anderson Kuper, sin naslednice Glorije Vanderbilt, smatra da nasleđivanje velikog bogatstva može „ugušiti inicijativu“. On je istakao da svojoj deci ne planira da ostavi ogromno bogatstvo, već da će im obrazovanje biti plaćeno, a nakon toga moraju sami da se snalaze.

Ešton Kučer i Mila Kunis: „Ne želimo da ih razmazimo“

Glumački par Ešton Kučer i Mila Kunis odlučili su da njihova deca neće automatski naslediti bogatstvo. „Naša deca žive privilegovano, a da toga nisu ni svesna“, rekao je Kučer.

On je dodao: „Ne osnivamo im fondove. Novac ćemo donirati u humanitarne svrhe. Ako imaju dobru poslovnu ideju, uložiću u to, ali neće dobiti novac tek tako.“

Gordon Remzi: Deca moraju da zasluže sve

Poznati kuvar Gordon Remzi smatra da je važno da deca sama izgrade svoj put. „Naša deca neće tek tako dobiti novac, i to nije iz zlobe, već da ih ne razmazimo“, rekao je Remzi. Dodao je da će im pomoći samo delimično, na primer za učešće za stan, ali ne i za kompletan životni luksuz.

Bil Gejts: Manje od 1% bogatstva za decu

Suvlasnik kompanije "Microsoft", Bil Gejts, odlučio je da njegova deca naslede manje od 1% njegovog ogromnog bogatstva. „Ne bih im učinio uslugu da im ostavim sve. Važno je da nauče da rade i stvaraju“, rekao je Gejts.

On smatra da ostatak novca treba da bude usmeren u humanitarne svrhe.

Šakil O’Nil: Obrazovanje je ključ

Bivši košarkaš Šakil O’Nil smatra da je obrazovanje najvažnije. „Morate imati tri diplome da biste dobili moj novac“, rekao je O’Nil, dodajući da bez znanja nema ni uspeha.

