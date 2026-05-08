Bez obzira na to koji je razlog nastanka trombova u krvotoku, pored lekova i ishrana ima važnu ulogu da bi se ovo stanje držalo pod kontrolom.

Pre svega, savetuje se manje masno meso - teletina, junetina, piletina bez kožice, posne ribe. Veoma bitno je izbegavanje slanine, čvaraka, kobasica. Povremeno je dozvoljeno konzumiranje ćurećih prsa ili neke druge kvalitetne posne šunke.

Kada je o mlečnim proizvodima reč, poželjni su oni sa manje mlečne masti, a žitarice bi uvek trebalo da budu integralne. Prženje hrane u dubokom ulju i pohovanje nikako nije dozvoljeno, već isključivo kuvanje na pari, grilovanje ili dinstanje.

Spisak preporučenog voća i povrća za ovo zdravstveno stanje je podugačak. Na trpezi onih koji boluju od zgrušavanja krvi mogu da se nađu - jabuke, agrumi, lubenice, breskve, kajsije, ananas, sve vrste luka, krompir, paradajz, mahunarke, pečurke, korenasto povrće, kukuruz, krastavac, tikvice, paprike.

Vrlo je važno da se izbegava hrana bogata vitaminom K, koji utiče na koagulaciju krvi, navodi Magazin Novosti.

To su kupus, zeleno lisnato povrće, uključujući brokoli, karfiol, kelj, rotkvice, belu repu, avokado, borovnice, soju, grašak. Vitamin K sadrže i sve džigerice, kao i acidofilni jogurt - jer njegove bakterije same proizvode ovaj nutrijent.

Protiv stvaranja trombova vrlo je efikasan i zeleni čaj. Njegovi sastojci smanjuju gustinu krvi, sprečavaju slepljivanje trombocita i taloženje holesterola na arterijskim zidovima, utiču na i rastvaranje formiranih ugrušaka, a samim tim sprečavaju pojavu infarkta i moždanog udara.

Takođe, i mnogi začini sprečavaju nastanak tromba - ljute papričice, đumbir, karanfilić, kim i kurkuma.

Prvi dan

Doručak

Ječmenih pahuljica (3 kašike) pomešati sa po dve kafene kašike mlevenog lešnika i suvog grožđa, preliti sa 150 ml nemasnog jogurta, dodati jednu manju bananu i 2 dl svežeg soka od pomorandže.

Ručak

Supa od paradajza, špagete od integralnog pšeničnog, heljdinog ili pirinčanog brašna sa prelivom od dinstanih tikvica sa svežim belim lukom i peršunom, salata od kukuruza i sveže crvene paprike, sok od jabuke

Večera

Grilovana teletina, salata od mešanog sezonskog povrća sa dresingom od maslinovog i susamovog ulja i limunovim sokom, parče mladog nemasnog sira, parče crnog hleba sa semenkama

Drugi dan

Doručak

Parče pite od heljdinih kora sa nadevom od nemasnog sira, limunada

Ručak

Čorba sa povrćem i teletina sa krompirom iz rerne sa paradajz salatom sa nemasnim sirom, krastavcem i puno crnog luka, začinjena maslinovim uljem, čaša mineralne vode sa limunom

Večera

Grilovana piletina sa grilovanim povrćem i parčetom integralnog hleba

Treći dan

Doručak

Mešavinu ovsenih, pšeničnih, kukuruznih i ječmenih pahuljica (3 kašike) pomešana sa suvim grožđem, kajsijama i bademima, preliti sa 150 ml nemasnog jogurta

Ručak

Riblja čorba i dinstan oslić začinjen maslinovim uljem i belim lukom, povrće po želji

Večera

Grilovana junetina, salata od sezonskog povrća sa hladno ceđenim uljem i limunovim sokom, parče crnog hleba

Četvrti dan

Doručak

Palenta sa salatom od krastavaca začinjena sa jogurtom, začinskim biljem i belim lukom

Ručak

Integralna testenina sa sosom od dinstanih pečuraka, tikvica i paprike sa malo nemasnog sira i čaša soka od breskve

Večera

Dve kriške integralnog hleba sa semenkama sa namazom od humusa koji je začinjen belim lukom, jedno bareno jaje i šolja nemasnog jogurta

Peti dan

Doručak

Ručak

Večera

