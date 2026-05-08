Peškiri s vremenom često gube svoju prvobitnu mekoću i postaju grubi, tvrdi i manje prijatni za korišćenje. Iako mnogi tada misle da je rešenje kupovina novih, uzrok je najčešće u nepravilnom pranju. Ostaci deterdženta, tvrda voda i prekomerna upotreba omekšivača vremenom se nakupljaju u vlaknima, zbog čega frotir gubi mekoću i sposobnost upijanja.

Stručnjaci za održavanje tekstila naglašavaju da skupi omekšivači često ne rešavaju problem, a ponekad ga čak mogu i pogoršati. Zbog toga se sve češće preporučuju jednostavnija i prirodna rešenja.

Jedna od najefikasnijih metoda je upotreba alkoholnog sirćeta prilikom pranja.

Dovoljno je dodati malu količinu u pregradu za omekšivač, jer pomaže u uklanjanju kamenca i ostataka deterdženta koji se zadržavaju u tkanini.

Nakon toga može se dodati i malo sode bikarbone, koja osvežava materijal i neutrališe neprijatne mirise, vraćajući peškirima mekoću.

Važno je i ne preterivati sa deterdžentom i omekšivačem, jer višak ovih sredstava ostaje u vlaknima i čini tkaninu krutom. Takođe, mašina ne bi trebalo da bude previše napunjena kako bi peškiri imali dovoljno prostora da se pravilno operu i isperu.

Prilikom sušenja preporučuje se da se peškiri dobro protresu kako bi vlakna ostala rastresita i mekša. Povremeno korišćenje sirćeta i sode bikarbone može produžiti njihovu mekoću i svežinu.

Ovi jednostavni postupci pokazuju da za meke i prijatne peškire nisu potrebni skupi proizvodi, već samo pravilne navike pranja i malo pažnje.

