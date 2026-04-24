Ubod stršljena je izuzetno bolan, ali u većini slučajeva prolazi bez ozbiljnih posledica. Ipak, kod osetljivih osoba može izazvati jaku alergijsku reakciju, pa čak i anafilaktički šok, zbog čega je važno reagovati na vreme.

Prva pomoć - šta uraditi odmah

Ako dođe do uboda, najvažnije je da ostanete smireni. Mesto uboda treba ohladiti hladnim oblogom kako bi se smanjili bol i otok. Ako je žalac ostao u koži, uklonite ga pažljivo, bez dodatnog pritiskanja.

Ruku ili nogu na kojoj je ubod držite blago podignutu kako biste usporili širenje otrova.

Kako prepoznati opasnu reakciju

Uobičajeni simptomi su crvenilo, otok i svrab. Međutim, alarm za uzbunu su:

oticanje lica, vrata ili grla

otežano disanje

vrtoglavica i slabost

U tim slučajevima odmah potražite lekarsku pomoć, jer može doći do anafilaktičkog šoka.

Posebno rizične situacije

Ubodi u predelu vrata i grla posebno su opasni jer otok može dovesti do gušenja. Takođe, osobe koje su već imale reakciju na ubod insekata treba da budu dodatno oprezne.

Narodni trik koji ublažava tegobe

Postoji i stari savet poznat kao „sok od tri trave“. Sveže trave se izgnječe i njihov sok nanese na mesto uboda, što može pomoći da se ublaže bol i otok. Ipak, ovo nije zamena za medicinsku pomoć u ozbiljnim slučajevima.

Ubod stršljena ne treba potcenjivati. U većini slučajeva dovoljne su osnovne mere, ali ako se pojave jače reakcije, brz odlazak kod lekara može biti presudan.