U savremenom svetu ljubavi i veza, potraga za „pravom osobom“ često se nameće kao ideal, ali stručnjaci upozoravaju da je realnost mnogo složenija. Psiholozi ističu da zdrava veza ne zavisi od savršenog partnera, već od osobina ljudi i načina na koji grade svoj emotivni odnos.

U eri upoznavanja preko raznih aplikacija i društvenih mreža, ljudi se sve češće pitaju: kako prepoznati pravog partnera i izgraditi stabilnu i zdravu vezu?

Mit o „pravoj osobi“ koji mnoge vara

Ideja o srodnoj duši koja se odmah prepoznaje više pripada filmovima nego stvarnom životu. Poznati psiholog Džon Gotman, koji decenija proučava partnerske odnose, tvrdi da dugotrajna ljubav nije stvar sreće, već izbora i rada.

„Uspešni dugoročni odnosi stvaraju se malim rečima, gestovima i delima“, objašnjava Gotman. On naglašava da se kompatibilnost ne pronalazi, već se gradi kroz zajedničke odluke, iskustva i posvećenost.

Prava osoba nije savršena, već ona koju birate svakog dana, čak i kada naiđu problemi. Ljubav se ne zasniva na idealima, već na ravnoteži. Partner dopunjuje vaše slabosti i podstiče vas da rastete i napredujete.

Temelji zdrave veze koje ne smete ignorisati

Jedan od najvažnijih stubova zdrave veze je otvorena i iskrena komunikacija. To ne znači da nema svađa, već da se konflikti rešavaju na konstruktivan način. Gotmanovo istraživanje pokazuje da čak 69% problema u vezama nikada ne nestaje.

„Majstori veza nisu pametniji ili bogatiji od drugih. Oni su samo naučili kako da ne dozvole negativnim emocijama da nadvladaju pozitivne“, kaže Gotman.

U zdravom odnosu, partneri ne vode borbu jedno protiv drugog, već zajedno rešavaju problem. Postoji osećaj sigurnosti. Možete biti ranjivi, iskreni i otvoreni bez straha od osude druge strane.

Poverenje i poštovanje su osnova svake ljubavi

Poverenje ne znači samo vernost, već i sigurnost da se možete osloniti na partnera. Poštovanje podrazumeva iskrenost, prihvatanje razlika, podršku individualnosti partnera.

Važno je naglasiti da zdrava veza ne znači gubitak identiteta. Naprotiv, oba partnera treba da imaju svoje interese, prijatelje i ciljeve. Upravo ta ravnoteža između bliskosti i nezavisnosti čini odnos stabilnim i dugotrajnim.

Zdrava veza je ona u kojoj osećate mir, sigurnost i osećaj pripadnosti, a ne sumnje i osećaj neizvesnosti.

