Posuđe ćemo oprati odmah nakon obroka, prašinu obrisati svakih par dana, ali razmišljate li pre odlaska u krevet kada ste zadnji put promenili posteljinu?

Svake sedmice

Koliko je često treba menjati i kako je prati? Prema rezultatima sprovedene ankete 2012. godine, 91 posto ljudi menja posteljinu svake dve sedmice. Iako se čini da je to nepisano pravilo, stručnjaci savetuju da novu posteljinu stavite svake sedmice. Razlog za to je što se na njoj nakuplja puno prljavštine koja se ne vidi okom, ali tu su uključene grinje, a i prljavština s kože.

Posteljinu, savetuju stručnjaci, morate prati često ako imate alergije ili astmu, imate rane ili infekcije na koži koje su u kontaktu s posteljinom, znojite se, ljubimac spava na krevetu, jedete u krevetu, odlazite na spavanje bez kupanja i spavate nagi.

Bakterije, gljivice, alergeni ili prljavštine s ljubimca… sve se to može da se nalazi na vašoj posteljini. Ono što još ona upija jeste vaš znoj i ćelije kože. To ne mora nužno da znači da ćete od toga biti bolesni, ali u teoriji to može biti rezultat. Dermatitis i ostale kožne reakcije, takođe, mogu biti posledica spavanja na prljavoj posteljini.

Začepljen nos

Kod osoba koje pate od astme i dermatitisa, simptomi mogu da se pogoršaju ako spavate na prljavoj posteljini, ali čak i ako nemate ove probleme može doći do kijanja, začepljenja nosa i kijanja nakon što se probudite. Uz sve napisano, možete "zaraditi" i infekciju spavajući na neopranoj posteljini.

Ćebad i jastuci

Ćebad je, takođe, pametno prati svakih 7 do 14 dana. Studija sprovedena 2005. godine je zaključila kako su jastuci najčešći izvor gljivica i prljavštine, a većina nas koristi isti jastuk godinama. Savet je stručnjaka da jastuk menjate svake godine, a često menjanje jastučnice sprečava bliski kontakt s prašinom i bakterijama. Prekrivači mogu trajati i do 20 godina ako je na njima zaštita.

Topla voda i peglanje

Ono što je najvažnije kada perete posteljinu jeste jako topla voda, a poželjno je dodati i prašak za rublje. Ta će kombinacija sigurno ukloniti većinu bakterija i alergena. Dodate li tome i peglanje, sigurni ste potpuno.

Posteljinu, takođe, između dva pranja možete održati čistom ako se kupate pre spavanja, ne odmarate u krevetu nakon treninga, a ako se niste okupali, uklonite šminku s lica pre spavanja, ne jedite u krevetu, ljubimce ne puštajte na krevet, očistite prljavštinu sa stopala pre ulaska u krevet i ako spavate u čarapama tek ih tad obucite.