Kako je osoba dobije?
Heliko bakterija se najčešće prenosi direktnim kontaktom između ljudi, posebno unutar porodice, kada se dele pribor za jelo ili piće sa zaraženom osobom. Može se preneti i ljubljenjem ili drugim bliskim kontaktom. Loša higijena, poput nepranja ruku nakon odlaska u toalet, takođe povećava rizik od infekcije, zbog čega je ova bakterija češća u sredinama sa slabijim higijenskim uslovima.
Simptomi
Kada je reč o simptomima, važno je istaći da većina ljudi kod kojih je prisutna heliko bakterija nema simptome, a može imati jedan ili više simptoma. Ali bakterije mogu oštetiti unutrašnju zaštitnu sluznicu želuca i izazvati druge bolesti, poput gastritisa i peptičkog čira. Ako su prisutni, simptomi nastaju kao posledica gastritisa ili peptičnog čira i uključuju sledeće tegobe:
- Bol u stomaku za koji imate osećaj da vas peče (često se javlja nekoliko sati nakon jela i noću),
- Neobjašnjivi gubitak težine i gubitak apetita,
- Nadimanje,
- Mučnina i povraćanje (krvavo povraćanje),
- Loše varenje (dispepsija),
- Podrigivanje,
- Tamna stolica (od krvi u stolici).
