Heliko bakterija (Helicobacter pylori) je gram-negativna bakterija koja živi u digestivnom traktu, a problem nastaje kada se nastani u sluznici želuca. Tada može izazvati različite tegobe, najčešće upalu želudačne sluznice, odnosno gastritis, kao i pojačano lučenje kiseline. Infekcija se često javlja još u detinjstvu. Ako se ne leči, u težim slučajevima može dovesti do čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, a u retkim situacijama i do razvoja raka želuca.

Kako je osoba dobije?

Heliko bakterija se najčešće prenosi direktnim kontaktom između ljudi, posebno unutar porodice, kada se dele pribor za jelo ili piće sa zaraženom osobom. Može se preneti i ljubljenjem ili drugim bliskim kontaktom. Loša higijena, poput nepranja ruku nakon odlaska u toalet, takođe povećava rizik od infekcije, zbog čega je ova bakterija češća u sredinama sa slabijim higijenskim uslovima.

Simptomi

Kada je reč o simptomima, važno je istaći da većina ljudi kod kojih je prisutna heliko bakterija nema simptome, a može imati jedan ili više simptoma. Ali bakterije mogu oštetiti unutrašnju zaštitnu sluznicu želuca i izazvati druge bolesti, poput gastritisa i peptičkog čira. Ako su prisutni, simptomi nastaju kao posledica gastritisa ili peptičnog čira i uključuju sledeće tegobe: