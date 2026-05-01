Nakon meseci hladnog vremena i otkazanih planova, nije neobično da shvatite da već neko vreme niste videli prijatelje. Zima ima nezgodan način da svede rutinu na minimum — i priznajmo, često je lakše i mnogo udobnije jednostavno ostati kod kuće. Ali održavanje redovnih društvenih kontakata je važno!

Kako ulazite u proleće, ponovno povezivanje sa prijateljima ne mora da znači velike planove u bučnim barovima ili pretrpan kalendar obaveza.

Stručnjaci za mentalno zdravlje su podelili za Real Simple svoje omiljene načine za neobavezno provođenje vremena zajedno i lakši povratak društvenim aktivnostima.

Zašto je zimska izolacija toliko česta?

Tamni, hladni zimski dani navode mnoge ljude da „hiberniraju“.

„Možemo se osećati umornije ili lošije raspoloženi nego inače zbog mraka i odlučiti da ostanemo u toplom domu umesto da izlazimo na hladno vreme i viđamo ljude“, kaže Melisa Gluk, dr, licencirana psihološkinja i osnivačica kompanije ,,Gluck Psychology Collective". „Što to više radimo, to postaje udobnije, i sve je teže motivisati se da napustimo sopstveni dom i družimo se.“

Razlozi zašto nas zima prirodno vodi ka izolaciji su i biološki i psihološki. „Kraći dani i smanjena količina sunčeve svetlosti mogu sniziti energiju i raspoloženje, zbog čega smo manje motivisani za druženje“, kaže Kati Morton, LMFT, licencirana bračna i porodična terapeutkinja i autorka knjige ,,Are u ok?: A Guide to Caring for Your Mental Health". „Postoji i suptilna emocionalna komponenta: zima često postaje sezona ‘preživljavanja’, a ne povezivanja sa drugima.“ Vremenom to može dovesti do udaljavanja, čak i od ljudi do kojih nam je stalo.

Pored toga, nivo serotonina značajno opada tokom zime, dok se melatonin povećava. „Serotonin doprinosi stabilnosti raspoloženja i želji za kontaktom sa drugim ljudima, a kada je nizak, društveni napor postaje ne samo nezgodan, već i neprivlačan“, kaže Eleni Nikolaou, dr, art terapeutkinja i kreativna velnes trenerka u kompaniji ,,Davincified". „Duže noći dovode do pojačane proizvodnje melatonina, hormona koji signalizira telu da se odmara, pa kada je on visok tokom dana, nivo energije opada. Taj umor čini i jednostavne planove preteškim.“

Jednostavni načini da se ponovo povežete sa prijateljima

Povratak društvenim planovima može delovati previše, posebno ako ste se mesecima držali po strani.

Evo nekoliko niskopritisnih načina da se ponovo povežete, koji ne bi trebalo da budu previše naporni ili neprijatni.

Izađite u šetnju

Ne znate odakle da počnete? Samo prošetajte zajedno. „Šetnja je odličan način za poboljšanje raspoloženja“, kaže Glukova. Što se mesta tiče, lokalne staze ili parkovi su odlične opcije blizu prirode. Takođe možete ubaciti kratka zadržavanja u kafiću ili u obližnjem mestu, gde možete malo da popričate.

„Sunčeva svetlost i svež vazduh mogu poboljšati raspoloženje i smanjiti stres, zbog čega druženje postaje lakše i prirodnije“, kaže Mortonova. „Šetnja jedno pored drugog takođe smanjuje pritisak od održavanja kontakta očima i dubokog razgovora.“ Ako vam cela ideja deluje neprijatno, držite je jednostavnom i vremenski ograničenom. Rečenica poput: „Hoćeš da odemo na brzu kafu i šetnju?“ deluje mnogo pristupačnije nego dugačak, neodređen plan.

Probajte zajedničku aktivnost

Druženja zasnovana na aktivnostima takođe smanjuju pritisak jer fokus nije samo na razgovoru. Mortonova preferira fitnes ili kulinarske časove, ali svaka strukturisana zajednička aktivnost može pomoći da interakcija teče prirodno. „Zajedničke aktivnosti daju vam nešto na šta se fokusirate, što smanjuje socijalnu anksioznost i čini ponovno povezivanje manje veštačkim“, kaže ona.

Glukova predlaže posetu pijaci kao još jedan način da se ponovo povežete nakon duge zime. „Ne samo da se povezujete sa prijateljima, već i sa zajednicom“, kaže ona. „Možete razvijati ove odnose odlaskom svake nedelje.“

Ako vam deluje zastrašujuće da idete na gužvu, Glukova preporučuje vežbu disanja poput „box breathing“ pre odlaska kako biste smirili nervni sistem.

Napravite sezonski ritual

Sezonski rituali, poput mesečnih brančeva ili okupljanja na čaju, smanjuju mentalni napor planiranja svakog susreta. Imajući prolećni povod za druženje olakšava doslednost bez previše razmišljanja. „To pomaže da odnosi budu stabilniji i dosledniji“, kaže Mortonova. „Počnite malo — predložite nešto što se ponavlja, ali je fleksibilno, poput ‘jednom mesečno’, umesto da se previše obavezujete.“

Dobro funkcionišu i jednokratne prolećne ideje poput piknika na otvorenom. „Sve što vam treba su omiljene grickalice i ćebe“, kaže Glukova. „Sedenje u prirodi može delovati umirujuće i pružiti mentalni reset.“

Napravite nešto kreativno

Zajedničke aktivnosti već smanjuju pritisak, ali kreativnost dodatno podiže raspoloženje. „Najbolji način za ponovno povezivanje je da radite nešto rukama sa drugom osobom“, kaže Nikolaouova. „Ljudi često biraju kafu ili večeru, ali to može staviti previše pritiska na razgovor.“

Fokus na praktičnu aktivnost poput slikanja ili rukotvorina daje mozgu dovoljno lagane stimulacije da poboljša raspoloženje. Istraživanja pokazuju da su učesnici kreativnih radionica vremenom prijavljivali veći osećaj bliskosti, čak uporediv sa intenzivnijim aktivnostima poput pevanja u grupi.

Povežite se virtuelno

Ponekad je i sam izlazak pretežak, naročito ako imate socijalnu anksioznost. „Meki“ kontakti poput glasovnih poruka, običnih poruka ili slanja mimova mogu pomoći da ostanete u kontaktu bez pritiska. Možete igrati i virtuelne igre zajedno.

„Ponovno povezivanje ne mora da počne velikim planom“, kaže Mortonova. „Male interakcije vraćaju bliskost bez preopterećenja. Jednostavna poruka poput: ‘Mislim na tebe — hoćemo da se uskoro čujemo?’ sasvim je dovoljna.“

