Pre nego što uopšte pomislite da ubacite zimski jorgan u mašinu, morate napraviti jedan ključni fizički test. Vaša mašina za veš mora imati dovoljan kapacitet.

Ako imate standardnu mašinu od 5 ili 6 kilograma, pranje velikog, duplog jorgana (200×220 cm) je unapred izgubljena bitka. Jorgan mora da ima prostora da se „prevrće“ unutar bubnja. Ako ga na silu ugurate kolenom, voda i deterdžent neće moći da dopru do sredine, a mašina pri centrifugi može da iskoči iz ležišta zbog neravnomernog opterećenja. Zlatno pravilo: Jorgan sme da zauzme maksimalno tri četvrtine bubnja. Za veliki jorgan, mašine od 8 ili 9 kilograma su minimum.

1. Priprema: Tretiranje fleka pre pranja

Mašina neće skinuti onu fleku od kafe ili žute mrlje od znoja ako je jorgan prepunjen. Pre nego što ga ubacite u bubanj, raširite ga na krevet. Napravite blagu mešavinu vode i tečnog deterdženta (ili malo sode bikarbone i sirćeta) i starom četkicom za zube istrljajte vidljive fleke. Ostavite da deluje 15 minuta.

2. Pravila za mašinu: Zaboravite omekšivač!

Ovo je greška na kojoj pada 90% ljudi. Svi želimo da nam posteljina miriše na prolećno cveće, pa sipamo duplu dozu omekšivača.

Nikada, ali apsolutno nikada ne koristite omekšivač ni praškasti deterdžent za jorgane i jastuke.

Prašak se neće rastvoriti na niskim temperaturama i ostaće u vidu belih fleka na tkanini.

Omekšivač oblaže vlakna (bilo sintetička ili perjana) masnim filmom. Zbog njega perje gubi sposobnost da se „naduje“, slepljuje se, a sintetička punjenja gube volumen.

Koristite isključivo blagi tečni deterdžent, i to trećinu uobičajene doze. U pregradu za omekšivač sipajte pola čašice alkoholnog sirćeta – ono će ubiti bakterije, neutralisati mirise i isprati ostatke deterdženta.

3. Trik sa teniskim lopticama (Spas za perje)

Ako perete perjane jorgane ili jastuke, temperatura ne sme preći 30 ili 40 stepeni (program za osetljiv veš ili vunu). Da se perje ne bi pretvorilo u jednu veliku, mokru loptu u uglu jorgana, primenite stari trik: ubacite 3 do 4 čiste teniske loptice direktno u bubanj sa jorganom.

Loptice će tokom pranja (i kasnije tokom sušenja) udarati po jorganu, „razbijati“ grudve perja i omogućiti vodi i vazduhu da cirkulišu. Ako nemate teniske loptice, mogu poslužiti i loptice napravljene od čvrsto urolane aluminijumske folije, mada su teniske daleko efikasnije.

4. Sušenje: Najkritičnija faza celog procesa

Vaš jorgan je opran. Ako je perjan, trenutno verovatno miriše pomalo na „mokrog psa“ i izgleda kao da je iz njega izvučen sav život. Ne paničite, to je normalno. Sada sledi najvažniji deo.

Ako imate mašinu za sušenje: Ovo je idealan scenario. Ubacite jorgan zajedno sa teniskim lopticama. Uključite na program sa najnižom temperaturom. Jorgan se ne sme „ispeći“. Trik: Na svakih 30 minuta pauzirajte mašinu, izvadite jorgan, dobro ga protresite rukama kako biste prerasporedili punjenje, pa ga vratite unutra. Sušenje perjanog jorgana može potrajati satima.

Ako sušite napolju (na prolećnom suncu): Nikada ne kačite mokar jorgan na jednu žicu – težina vode će povući sve punjenje na dno. Prebacite ga preko nekoliko žica ili, još bolje, položite ga ravno na sušilicu. Morate ga agresivno tresti i „šamarati“ svakih sat vremena dok se suši. Morate prstima razbijati grudve koje napipate. Jorgan mora biti 100% suv pre pakovanja. Čak i 1% zaostale vlage u perju garantuje pojavu buđi i nesnosnog smrada kada ga na jesen izvadite iz ormara.

5. Pakovanje za letnji san (Vakum kese – da ili ne?)

Konačno, jorgan je suv, čist i mirišljav. Kako ga spakovati? Ljudi obožavaju vakum kese jer štede ogroman prostor u ormaru. Ali, tu postoji jedno pravilo: