Leto donosi sunce, znojenje i jače UV zračenje, pa koža tada zahteva posebnu negu kako bi ostala zdrava i blistava, a dermatolozi ističu da to ne mora da bude ni skupo ni komplikovano.

Prvi korak je laganija nega umesto teških krema koriste se gel formule, uz blag piling jednom do dva puta nedeljno kako bi se uklonile mrtve ćelije i sprečilo zapušavanje pora.

Zatim se uvodi vitamin C serum koji pomaže u zaštiti kože i ujednačavanju tena, a može se i pomešati sa kremom za osetljiviju kožu.

SPF zaštita je obavezna svakog dana, čak i kada nema jakog sunca, i važno je da se obnavlja više puta tokom dana, čak i preko šminke.

Leti je posebno važna i hidratacija i spolja kroz serume sa hijaluronom i sprejeve, i iznutra kroz dovoljan unos vode, a mogu se koristiti i jednostavni domaći hidratantni sprejevi.

Na kraju, umesto teških pudera preporučuju se lagane tonirane kreme sa SPF-om koje daju prirodan izgled, uz male trikove poput dodatka ulja čajevca za svežiji i čistiji efekat kože.