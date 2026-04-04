Najbolji pomoćnik u pranju odeće može biti obično alkoholno sirće. Da bi vaš veš bio kristalno čist i mirisao sveže, nije potrebno koristiti skupe deterdžente i omekšivače puni hemikalija.

Odavno je poznato da alkoholno sirće može zameniti omekšivač jer uklanja mrlje i ne ostavlja miris sirćeta na vešu, ali njegova primena u pranju veša je mnogo šira. Za razliku od uobičajenih deterdženata i omekšivača, alkoholni sirćet je prirodno sredstvo za čišćenje, a uz to je i mnogo jeftiniji.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih bi alkoholno sirće trebalo da postane vaš glavni saveznik prilikom pranja odeće i donjeg veša.

Jedan od načina upotrebe je da se sipaju pola šolje alkoholnog sirćeta na veš pre nego što se stavi u mašinu. Sirće će zaštititi boju odeće, povećati dejstvo deterdženta i sprečiti da ostaci deterdženta ostanu na odeći nakon pranja.

Alkoholno sirće možete koristiti i umesto omekšivača. Sipajte ga u odeljak za omekšivač i veš će biti mekši, dok će okolina ostati čistija.

Kiselina u alkoholnom sirćetu uspešno uklanja mrlje od dezodoransa i tragove znoja sa bele odeće.

Alkoholno sirće neutrališe neprijatne mirise na odeći, što znači da lako uklanja i miris dima.

Veoma je teško ukloniti životinjsku dlaku sa nekih vrsta tkanine, ali alkoholno sirće i tu pomaže. Dovoljno je dodati ga u mašinu i dlake će nestati.

Korišćenjem alkoholnog sirćeta prilikom pranja odeće sprečava se i stvaranje statičkog elektriciteta.

Ako perete veš ručno, dodajte šest kašika alkoholnog sirćeta i ostavite da odstoji pola sata. Na ovaj način možete prati i donji veš i kupaće kostime.

Alkoholnim sirćetom možete očistiti i samu mašinu za veš. Sirćet uklanja sve nečistoće, kao i tragove kamenca i buđi.

Video: