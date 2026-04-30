Domaći lekovi su postali jako popularni u poslednjih nekoliko godina. Svi vole ideju po kojoj može da se izbegne lečenje kad god je to moguće. Svima se sviđa činjenica što se mnogi lekovi nalaze slobodni u prirodi, pa nema potrebe da se u organizam unosi velika doza "hemijskih lekova". Ali, tu leži i jedna velika opasnost. Pre nego što počnete da se lečite prirodno, dobro proverite da li taj "lek" stvarno deluje i da li može imati negativne posledice po vas.

10 narodnih recepata koji vas mogu dovesti u opasnost:

1. Kuhinjske namirnice leče opekotine

Stavljanje maslaca ili ulja na opekotine može napraviti više štete nego koristi. Kada dobijete opekotine, čak i ako izvor opekotina nije bio u kontaktu sa vašom kožom, oštećenja i dalje napreduju još neko vreme dok se koža ne ohladi. To je razlog zašto stručnjaci savetuju da stavite opečenu površinu pod hladnu vodu. Korišćenje maslaca ili ulja će usporiti hlađenje.

2. Pasta za zube leči akne i herpes

To ima smisla, jer soda bikarbona u pasti za zube isušuje akne i herpes. Problem je u ostalim sastojcima paste za zube, koja može ozbiljno da nadraži kožu, naročito na usnama. Uobičajeni sastojci zubne paste su alkohol, mentol i vodonik peroksid, a svi oni mogu iritirati kožu više nego što joj mogu pomoći.

3. Grgoljenje vodice za ispiranje usta

Grgoljenje vodice u ustima kao tretman za prehladu, čak ni ne zvuči efikasno. Doktori često kažu da je najbolje što možete da uradite da se opustite. Kada osećate bol u grlu, znači da je ono upaljeno, a ispiranje vodicom za usta će ga iritirati još više. Pijte puno toplih tečnosti i odmarajte, ništa drugo vam neće pomoći.

4. Koloidno srebro

Koloidno srebro je suspenzija, u kojoj su sitne srebrne čestice raspoređene u kremu. Nekoliko godina unazad je bila popularna masovna kampanja o njegovim magičnim mogućnostima lečenja. Od tada, specijalisti su mnogo puta upozoravali da koloidno srebro nije samo neefikasno u lečenju većine bolesti, već i da je zapravo opasno. Dugoročna upotreba ovog srebra vas može opiti ili obojiti kožu u plavo.

5. Sečenje bradavica

Neki ljudi koriste makaze, nožiće ili druge oštre alate da uklone bradavice. To nikada ne bi trebalo da radite, jer je to vrlo lak način da dobijete infekciju. Postoje i drugi bezbedni kućni lekovi za uklanjanje bradavica.

6. Alkohol za zubobolju

Iako korišćenje rakije kod zubobolje može pomoći nekim ljudima, stručnjaci kažu da alkoholna pića imaju vrlo malo anestetičkih svojstava. Iako njihovo korišćenje protiv bola neće napraviti bilo kakvu direktnu štetu, šteta je u tome što nećete dobiti pravi tretman na vreme.

8. Ricinusovo ulje za brži porođaj

Prijavljeno je da trudnice često uzimaju ricinusovo ulje da ubrzaju porođaj. Stvar je u tome što ricinusovo ulje ima neki efekat na naše telo, ali taj efekat nije vezan za trudnoću. Ricinusovo ulje će vam pomoći ako bolujete od opstipacije. Ali, da li zaista želite brzo kretanje creva tokom poslednjih nedelja trudnoće?

9. Stavljanje voska u uši

Predlog da se rastopljenim voskom skida prirodni vosak iz ušiju je prilično popularan u poslednje vreme. Međutim, prijavljeno je da je veliki broj ljudi morao da traži lečenje zbog oštećenih ušiju i ušnih kanala kada su isprobali ovaj prirodni kućni lek.

10. Opasni lekovi za vaške

Na Internetu ima mnogo kućnih lekova za uklanjanje vaški. Ljudi u kosu trljaju kerozin, benzin, koncentrovane pesticide. Nepotrebno je reći da je sve to jako toksično i da se nikada ne sme koristiti na koži. Drugi tretmani su upravo suprotni, vazelin, maslinovo ulje, voda, oni su savršeno sigurni, ali i potpuno beskorisni. Pre nekoliko vekova ljudi nisu imali drugog izbora nego da koriste bilo šta što bi moglo da im pomogne, ali danas nemamo izgovor. Uzmite lek u apoteci i obavezno pratite uputstva.