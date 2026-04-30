Ako mislite da je kupus salata najjednostavnije jelo koje ne može da vas iznenadi, grešite. Postoji mali trik iz domaće kuhinje koji joj daje potpuno novi, "kafanski" ukus i sve se svodi na jedan dodatak.

Većina ljudi kupus pravi brzo i rutinski, pa se često desi da bude ili previše kiseo, ili previše masan, ili jednostavno tvrd i nedovoljno povezan sa začinima. Tu dolazi tajna koja menja sve, a to je kašika majoneza.

On se ne stavlja da zameni ulje i sirće, već da ih "smiri" i poveže u jednu celinu. Rezultat je salata koja je kremastija, punijeg ukusa, ali i dalje sveža i lagana.

Priprema ostaje klasična: kupus se sitno iseče, posoli i izgnječi da pusti sok, zatim se dodaju ulje i sirće, a na kraju taj mali dodatak koji pravi razliku. Kada odstoji nekoliko minuta, ukusi se sjedine i salata dobija potpuno novu dimenziju.

Upravo u toj jednostavnosti i jednom neočekivanom sastojku krije se trik koji običnu kupus salatu pretvara u jelo koje podseća na ono iz kafane.