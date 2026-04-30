Jedna mama izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je pokazala svog sedmomesečnog sina, koji je znatno krupniji od proseka za taj uzrast.

Iako stručnjaci naglašavaju da svaka beba ima svoj tempo rasta i da odstupanja ne moraju značiti problem, ova beba je posebno iznenadila mnoge. Majka je objasnila da joj je i prvo dete rođeno sa četiri kilograma, ali su joj lekari rekli da je mala verovatnoća da će se to ponoviti.

Ipak, njen drugi sin je takođe rođen sa istom kilažom, a nakon rođenja nastavio je ubrzano da raste i brzo dobija na težini. Već sa dva meseca nosio je pelene namenjene znatno starijim bebama, što je dodatno iznenadilo ljude na internetu.

Majka ističe da tokom trudnoće nije imala nikakve naznake da će beba biti toliko krupna, jer je dobila samo nekoliko kilograma, pa ju je njegov rast dodatno iznenadio.