Zaboravite na sterilne laboratorije i prolazne hirove u sveri dobrobiti. Čini se da ultimativna lekcija o vitalnosti dolazi pravo iz kuhinja kineskih baka. Trend koji je preplavio društvene mreže ne slavi samo blistav ten, već i radikalno strpljenje, uvodeći nas u dan u kojem su šolja toplog čaja od jabuka i goji bobica, ritualno tapkanje kože i duboko poštovanje prema ciklusima tela najvažnija osnova dobrog života.

Ironija činjenice savete neretko uzimamo od ljudi koji nisu mnogo stariji od nas, nam nije promakla. Kliničke studije su odličan način za proveru hipoteza, ali proživljeni saveti ipak nose posebnu snagu. Pogotovo kada dolaze od stogodišnje bake koja je potpuno vitalna, vežbe za limfnu drenažu obavlja s mnogo većom hitrinom nego vi sami, a snaga njenog fokusa i koncentracije vam je potpuno nepoznat osećaj. To je primetila i američka TikTok kreatorka Šeri Zu, poreklom iz Kine, pa je počela da objavljuje video sadržaj sa savetima svoje bake.

Kineske bake su nove ikone

Trend koji je počeo kao nišna internetska šala, sažeo se pod nazivom ,,Chinese Grandmother” i s neverovatnom lakoćom proširio u rituale mnogih ,,novopečenih Kineza”, kako se vole nazivati pristalice pokreta koji broji preko 500 miliona pregleda.

Saveti ovog tipa, osim ako niste ludi za tim načinom života, ljudima uglavnom ,,teraju žuč na usta”. S druge strane, kineske bake i njihovi rituali s neverovatnom su lakoćom osvojili internet. U čemu se krije tajna njihove privlačnosti?

Jednostavnost kao osnova dobrih rituala

Već pri prvom susretu s ovim trendom, odgovor se nudi sam od sebe. Prakse kineskih baka kreiraće onaj obećani ,,self-care" osećaj u njegovoj punini. Ujutro ustajete polako, lagano se razgibavate pokretima koji podstiču rad limfnog sistema dok čekate da se jabuke skuvaju u vodi u koju ste dodali limun i goji bobice, jer znate da prvo piće u danu mora biti toplo.

Potom popijete svoj čaj, a jabuke i bobice pojedete, ali tek nakon toplog doručka bogatog proteinima. Popodne, dok se odmarate ili gledate najdražu seriju, setite se da je dobro pokrenuti svoj chi, pa krećete s tapšanjem tela.

Saveti kineskih baka veoma su prizemni, i u tome leži njihova neodoljiva privlačnost. Te rutine, o kojima ne treba da razmišljate kao o strogim pravilima, deluju kao najnormalniji deo svakodnevice. Možete da zaboravite na stroga pravila o redosledu unosa hrane ili mirnog ležanja dok čekate da vaša LED maska odradi svoje. Umesto kompleksnih futurističkih rutina, ove nas prakse vraćaju normalnom funkcionisanju koje nije napadno niti uzurpira dan. Baš naprotiv, veoma se lako nadovezuje na vaše obaveze.

Uz to, uglavnom ne traže trošenje velike količine novca na poslednju inovaciju za koju vam treba doktorat da biste shvatili šta taj uređaj uopšte radi. Slušanje vlastitog tela i njegovih potreba jedina je nauka na koju bi trebalo da obraćate pažnju. Takođe, ritam svih viralnih praksi veoma je usporen, lagan i zaista nežan.

Osnovna pravila „Chinese Grandma“ ere:

Ako nemate vremena istraživati dublje, baka kreatorke Šeri Zu sažima ključne prakse:

Prvo piće u danu mora biti toplo : Čaj, topla voda ili voda od kuvanih jabuka s limunom.





: Čaj, topla voda ili voda od kuvanih jabuka s limunom. Topli doručak: Obavezno uključite proteine, i izbegavajte hladna jela za doručak.





Obavezno uključite proteine, i izbegavajte hladna jela za doručak. Bez hladnih pića: Izbegavajte ih čak i leti, telo se najbolje hladi s čajem.





Izbegavajte ih čak i leti, telo se najbolje hladi s čajem. Prioritet je povrće: Iako su meso i riba nužni, povrće treba dominirati na tanjiru.





Iako su meso i riba nužni, povrće treba dominirati na tanjiru. Bez sirovog povrća: Čak ni salate, pogotovo zimi. Povrće treba biti termički obrađeno (kuvano, pečeno ili blanširano).





Čak ni salate, pogotovo zimi. Povrće treba biti termički obrađeno (kuvano, pečeno ili blanširano). Svakodnevno tapkanje: Odradite kratku sesiju tapkanja tela kako biste pokrenuli či i cirkulaciju.

Privlačnost trenda ,,Chinese Grandmother" leži u njegovoj jednostavnosti. Ne treba vam pretplata za teretanu niti skupi uređaji da biste već sutra jeli topli doručak, zamenili ledenu kafu čajem ili proveli pet minuta tapkajući kožu. Vitalnost i dugovečnost kineskih baka nije rezultat jednokratnog tretmana, već zbir malih, doslednih i nežnih odluka. Zato, uz akupunkturu i gua sha rutinu, dodajte i neke od ovih lajfstajl rutina kako biste u devedesete ušli s potpunom vitalnošću, poput kineskih baka, prenosi Vogue.

Bonus video: