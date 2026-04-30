Sa dolaskom toplijeg vremena, mnogi će izvući roštilje i započeti sezonu druženja na otvorenom. No, prvo paljenje roštilja nakon duge zimske pauze često donosi i neprijatno iznenađenje u obliku stare masnoće i zagorelih ostataka hrane. Zaboravljena ili nedovoljno očišćena rešetka od prošle sezone predstavlja nimalo lak zadatak za čišćenje.

Srećom, postoji jednostavno, jeftino i potpuno ekološko rešenje koje ne zahteva upotrebu agresivnih hemikalija. Stručnjakinja za čišćenje Linsi Krombi predstavila je metodu koja se temelji na namirnici dostupnoj u gotovo svakom domaćinstvu – glavici luka, prenosi Mirror.

Metoda čišćenja roštilja

Postupak je izuzetno jednostavan. Prema savetu stručnjakinje, potrebno je prvo upaliti roštilj i dobro zagrejati rešetku, budući da metoda najbolje deluje na visokoj temperaturi. Nakon toga, glavicu luka treba prerezati na pola, jednu polovinu nabosti na viljušku te njome snažno istrljati vruću rešetku.

"Prirodni sokovi iz luka pomažu u razgradnji zagorelih ostataka, a ujedno imaju i antibakterijsko delovanje", objasnila je Linsi. Ova metoda ne samo da učinkovito uklanja prljavštinu, već je i potpuno sigurna za površine na kojima se priprema hrana.

