Poznati kulinarski kritičar Robert Makłowicz savetuje da se roštilj ne svodi samo na meso i ribu, već da se češće eksperimentiše i sa grilovanim povrćem. Ipak, kada je reč o pripremi hrane, ima jedno pravilo od kog ne odstupa - industrijske marinade ne dolaze u obzir.

Oštra poruka o gotovim marinadama

U svom serijalu o hrani, Maklovič je bez ustezanja kritikovao kupovne začinske mešavine.

„To je potpuni promašaj. Ne samo da je lošeg ukusa, već može biti i štetno“, rekao je, naglašavajući da takvi proizvodi uništavaju prirodan ukus mesa.

Prema njegovom mišljenju, kvalitetno meso već ima bogatu aromu koju treba samo blago naglasiti – solju, biberom i jednostavnim začinima, a ne prekriti veštačkim dodacima.

Šta zapravo jedemo iz kesice

Maklovič upozorava da su kupovne marinade često pune konzervansa, šećera, soli i raznih aditiva koji nisu potrebni dobrom obroku.

Ističe da se savršena marinada može napraviti i kod kuće, uz malo ulja i prirodnih začina, bez komplikacija i bez štetnih sastojaka.

„Marinada treba da dopuni ukus, a ne da ga sakrije“, poručuje on, uz savet da se meso ne drži predugo u začinima kako bi zadržalo svežinu.

Nije sve u začinima – važan je i roštilj

Pored sastojaka, važnu ulogu igra i način pripreme. Maklovič prednost daje klasičnom roštilju na ugalj, zbog posebne arome koju daje hrani.

Međutim, upozorava da ni loženje nije tako jednostavno kako mnogi misle.

„Ugalj prvo treba složiti u gomilu i pustiti da se dobro zagreje, a tek onda rasporediti po rešetki“, objašnjava.

Na taj način toplota se ravnomerno raspoređuje, a meso ostaje sočno i pravilno pečeno.

Dobar roštilj ne zavisi od skupih dodataka, već od kvalitetnih namirnica i pravilne pripreme. Kako kaže Maklovič - manje je često više, posebno kada je reč o začinima.