Na Svetoj Gori, posebno u manastiru Hilandar, monasi žive veoma jednostavno i strogo, a ishrana im je u potpunosti usklađena sa postom i duhovnim pravilima. Ne jedu meso, a tokom posta često imaju samo jedan obrok dnevno, ali uprkos tome nemaju osećaj gladi jer je hrana hranljiva i pažljivo pripremljena.

Njihova ishrana se zasniva na posnim jelima, a najčešće jedu hleb, masline, voće i povrće. Riba, jaja i mlečni proizvodi se koriste samo u određenim danima i praznicima. Sve se priprema na tradicionalan način, bez aditiva, a posebno se vodi računa o kvalitetu namirnica.

Tokom obroka vlada tišina, jer se sluša duhovno štivo, a jelo počinje molitvom. Vino se pije samo uz blagoslov igumana. Obično imaju dva obroka dnevno, jedan posle liturgije i drugi uveče.

Jeromonah Onufrije, monaški kuvar, prikupio je ove recepte kako bi ljudima približio svetogorski način života i pokazao da jednostavna hrana može biti i zdrava i ukusna, uz snažnu duhovnu dimenziju.

3 JELA IZ HILANDARSKE KUHINJE:

1. Hlepčići sa maslinama

Sastojci za testo:

  • 1 kg brašna
  • kvasac
  • voda
  • maslinovo ulje

Nadev:

  • seckane očišćene masline na kolutiće
  • crni luk
  • kečap

Priprema:

Zamesi se 1 kg brašna sa kvasacem i vodom u testo koje se ostavi da uskisne oko 1 h. Testo je potrebno zamesiti nešto tvrđe kao za hleb. Zatim se premesi i ostavi još 10 minuta da odstoji. Od ove smese se odvoji pet loptica od po 200 grama. Svaki komad se dobro razvije. Tokom razvijanja se maže maslinovim uljem sve dok ne počne da se fino tegli pod prstima.

Nadev ćete napraviti tako što ćete iseckati masline na što sitnije komade, pa ih pomešajte sa crnim lukom u kečapom, te posolite po želji.

Nadev se nanosi na testo, a zatim se testo umota u rolnice koje se zatvore na krajevima i lagano rukom pritisnu da se ne spljošte. Postave se u pleh koji je namazan maslinovim uljem i peku na temperaturi od 220 °C.

2. Posne piroške sa sojinim sirom

Spremaju se i koriste kada je post razrešen na ulju.

Sastojci:

  • 1 kg belog brašna
  • 20 gr. suvog kvasca
  • soli
  • šećera
  • mlake vode

Priprema:

Brašno, kvasac, šećer, so i voda se zamese u finu ujednačenu masu, tako da se odlepljuje od posude. Zatim se smesa ostavi oko 1h da odleži. Sve se izruči na drvenu ploču, razvije se i seče na kvadratiće. U svaki komadić se zavije malo sojinog tofu sir koji se predhodno iseče na štanglice. Svaki komad se uvije u testo i prži na vrelom ulju.

3. Hilandarske pljeskavice

Sastojci:

  • 300 gr soje u ljuspicama
  • 2 glavice crnog luka
  • začini
  • brašno

Priprema:

Soju u ljuspicama držati potopljenu u vreloj vodi 5 minuta, a potom je dobro iscediti. Luk iseckati što sitnije i dodati u smesu od soje. Zatim začiniti po ukusu (so, biber, vegeta, trave kao što su bosiljak, peršun, origano i slično u zavisnosti od vašeg ukusu). Dodati brašno tako da se mogu umesiti pljeskavice. Pržiti na maslinovom ulju i srevirati uz pomfrit ili pire krompir.

U vreme kada nije post monasi ovoj smesi dodaju i dva cela jajeta, piše Stil. 