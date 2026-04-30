Na Svetoj Gori, posebno u manastiru Hilandar, monasi žive veoma jednostavno i strogo, a ishrana im je u potpunosti usklađena sa postom i duhovnim pravilima. Ne jedu meso, a tokom posta često imaju samo jedan obrok dnevno, ali uprkos tome nemaju osećaj gladi jer je hrana hranljiva i pažljivo pripremljena.

Njihova ishrana se zasniva na posnim jelima, a najčešće jedu hleb, masline, voće i povrće. Riba, jaja i mlečni proizvodi se koriste samo u određenim danima i praznicima. Sve se priprema na tradicionalan način, bez aditiva, a posebno se vodi računa o kvalitetu namirnica.

Tokom obroka vlada tišina, jer se sluša duhovno štivo, a jelo počinje molitvom. Vino se pije samo uz blagoslov igumana. Obično imaju dva obroka dnevno, jedan posle liturgije i drugi uveče.

Jeromonah Onufrije, monaški kuvar, prikupio je ove recepte kako bi ljudima približio svetogorski način života i pokazao da jednostavna hrana može biti i zdrava i ukusna, uz snažnu duhovnu dimenziju.