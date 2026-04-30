Ipak, jedan savet koji je nedavno podelila (za koji kaže da ga većina ljudi preskače) potpuno je promenio način na koji se šminkamo.

Gledali smo je kako šminka modele iza scene na modnim revijama, vodi masterklasove i deli svoje znanje na uredničkim događajima.

Kada je reč o šminki, malo ko je toliko ikoničan kao Šarlot Tilberi.

Korak pripreme kože koji većina preskače

Šarlot Tilberi, koju zovu „boginjom sjaja“, poznata je po svom prepoznatljivom glam izgledu: osunčana koža, „smokey eyes“ i zavodljive usne. Zato biste možda očekivali da se njeni najbolji saveti odnose isključivo na šminku. Ipak, iznenađujuće je da najveća greška koju primećuje kod većine ljudi uopšte nema veze sa samom šminkom.

„Jedna od najvećih grešaka u šminkanju koju viđam jeste kada ljudi ne pripreme kožu za šminku“, rekla je ona za Real Simple. „Ako vaša koža ne izgleda hidrirano, glatko i puno, puder može da se uvuče u linije, izbledi ili izgleda neujednačeno. Uvek kažem da ne možete imati lepu sliku bez lepog platna, zato je priprema kože ključ za šminku koja dugo izgleda besprekorno.“

Zašto priprema kože pravi razliku

Kada je reč o glamuroznom izgledu — bilo da šminka poznate ličnosti, supermodele ili svakodnevne kupce u svojim radnjama — Šarlot kaže da je upravo ovo korak koji pravi najveću razliku.

Pre nego što uopšte posegnete za četkicama, važno je da se posvetite koži.

Rutina pripreme kože koja čini da šminka izgleda bolje

Za mnoge žene to znači da počnu sa blagim sredstvom za čišćenje, zatim koriste eksfolijantnu blazinicu i bogatu hidratantnu kremu za dubinsku hidrataciju. Ponekad završe i hidratantnim prajmerom. Na ovaj način se šminka nanosi ravnomernije i generalno izgleda mnogo bolje.

