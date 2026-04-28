Zadnja strana tiganja često postane crna i masna, a da to i ne primetimo. Vremenom se tu nagomilava sloj zagorele prljavštine koji se stvara mesecima, pa kada dođe trenutak da se očisti, običan deterdžent i sunđer uglavnom ne daju rezultate.

Ipak, nema potrebe za skupim hemikalijama niti za jakim ribanjem žicom. Postoji jednostavno rešenje sa dva sastojka koja većina ljudi već ima u kuhinji, a postupak traje samo nekoliko minuta.

Razlog zašto se dno tiganja toliko prlja

Svaki put kada se tiganj koristi na ringli, sitne kapljice ulja prskaju i završe na njegovoj spoljašnjoj strani. Tamo se peku na visokoj temperaturi i vremenom stvaraju tvrdu, lepljivu naslagu.

Kako se kuvanje ponavlja, taj sloj postaje sve deblji i tamniji, zbog čega ga klasična sredstva za pranje teško uklanjaju.

Sastojci koji pomažu u čišćenju

Za temeljno čišćenje tiganja potrebna su samo dva sastojka: soda bikarbona i vodonik peroksid.

Oba sastojka se lako mogu naći u svakoj prodavnici i nisu skupi. Kada se sjedine, formiraju gustu pastu koja razgrađuje masne naslage bez potrebe za grebanjem.

Potrebno je:

tri kašike sode bikarbone

dve kašike vodonik peroksida

jedna kašičica deterdženta za sudove

stara četkica za zube ili mekani sunđer

Postupak čišćenja zadnje strane tiganja je jednostavan, ali je važno da se ostavi dovoljno vremena da smesa deluje na zagorele naslage.

Prvo pomešajte sve sastojke u posudi dok ne dobijete gustu, ujednačenu smesu nalik kremi. Zatim je nanesite u debljem sloju na spoljašnji deo tiganja, posebno na mesta gde je prljavština najtvrdokornija. Ostavite da stoji najmanje trideset minuta, a ako su naslage jače, i do sat vremena. Nakon toga izribajte površinu četkicom kružnim pokretima. Na kraju sve isperite toplom vodom i prebrišite suvom krpom.

