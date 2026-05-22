Piletina i pirinač decenijama su među najpopularnijim obrocima sportista, ali i ljudi koji žele da smršaju ili se hrane uravnoteženo. Piletina je bogata proteinima, dok je pirinač dobar izvor ugljenih hidrata, pa ova kombinacija pruža dugotrajan osećaj sitosti i često se preporučuje osobama koje treniraju ili pokušavaju da regulišu telesnu težinu.

Dobra kombinacija za mišiće i energiju

Stručnjaci objašnjavaju da redovna konzumacija piletine i pirinča može pomoći telu da dobije dovoljno proteina za očuvanje i izgradnju mišića, ali i dovoljno energije za svakodnevne aktivnosti.

Proteini iz piletine pridonose oporavku mišića nakon treninga, produžuju osećaj sitosti i mogu pomoći pri mršavljenju. Osim toga, važni su i za zdravlje kostiju. Pirinač, s druge strane, organizmu obezbeđuje energiju, što je posebno korisno osobama koje se bave sportom ili imaju pojačanu fizičku aktivnost.

Problem nastaje kada jedete samo to

Iako ovaj obrok može biti zdrav, nutricionisti upozoravaju da ishrana ne bi smela biti jednolična. Ako se svakodnevno jedu samo piletina i beli pirinač, telu s vremenom mogu početi nedostajati važni nutrijenti. Takva ishrana siromašna je vlaknima, zdravim mastima, antioksidansima i nekim važnim vitaminima i mineralima. Zato stručnjaci savetuju da se uz piletinu i pirinač obavezno jedu povrće, salata i druge raznolike namirnice.

Smeđi pirinač je bolji izbor

Nutricionisti ističu da je smeđi pirinač nutritivno bogatiji od belog. Sadrži više vlakana, vitamina i minerala, povoljnije deluje na varenje i duže održava osećaj sitosti. Zahvaljujući nižem glikemijskom indeksu, sporije podiže šećer u krvi, zbog čega je bolji izbor za održavanje energije i regulaciju telesne težine.

Nije svejedno ni kako pripremate piletinu. Najzdravije opcije su kuvana, pečena ili grilovana piletina, pripremljena s manje ulja i bez pohovanja. Pržena i industrijski prerađena piletina često sadrži puno više soli i nezdravih masti, čime se smanjuju zdravstvene prednosti ovog obroka.

Ključ je u ravnoteži

Lekari i nutricionisti slažu se da piletina i pirinač mogu biti deo zdrave ishrane, ali ne bi smeli biti jedina hrana na jelovniku.

Najbolji učinak postiže se kada se ovaj obrok kombinuje s povrćem, mahunarkama, zdravim mastima iz avokada ili orašastih plodova, voćem i drugim izvorima proteina. Tako telo dobija sve potrebne hranljive materije i smanjuje se rizik od nutritivnih nedostataka.

