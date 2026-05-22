Cveće koje se sadi u maju: Ni sad nije kasno da vaše dvorište pretvorite u pravi raj za oči

Baštovanski poslovi u  proleće su pravi melem za dušu

Autor:  Slobodanka Ćorić
22.05.2026.14:21
Mnogi ljudi biraju proleće kao najlepše godišnje doba. Dani su postali topliji, lepši i dugi, priroda se uveliko budi a  rano prolećno cveće cveta u živopisnim bojama.

Kako biste uživali u svim čarima vaše bašte, nije kasno ni sada da krenete da vaš vrt pretvorite u pravi raj. Najveći broj vrsta cveća sadi se u rano proleće. Međutim, postoje vrste koje nije kasno zasaditi ni tokom maja.

Dalija

Ne žurite sa sadnjom jer će dalija da boluje u hladnom zemljištu. Sadnja dalija bi trebalo da počne kada temperatura tla bude oko 15,5 stepeni Celzijusa.

Za sadnju odaberite dobro osunčano mesto. Dalije će imati više cvetova ako su izložene direktnoj sunčevoj svetlosti 6 – 8 sati dnevno. Najviše vole jutarnje sunce. Za uzgoj dalija odaberite mesto koje je donekle zaklonjeno od vetra

Dalije bujaju u zemljištu koje je plodno i dobro drenirano. Zemljište bi trebalo da ima pH vrednost između 6,5 – 7, dakle, da bude blago kiselo. Ako imate zemljište koje nije rastresito, dodajte malo peska, tresetnice ili pregorelog stajskog đubriva da biste rastresli tlo zbog bolje drenaže.

Gomolje (lukovice) dalija pokrivačica postavljajte u leju na razmaku od 22 – 30cm. Sitnije sorte, koje obično rastu do 1m u visinu, rasporedite sa razmakom od 60cm. Sadnja više sorte, sa krupnijim cvetovima, treba da bude sa razmacima od 1m. 

Prilikom sadnje ne koristite nikakvo đubrivo.

Gladiola

Gladiole se sade na dubini od deset santimetara, sa razmakom između lukovica od 10 do santimetara.

"Cvet gladiole otvara se u julu, treba ih redovno zalivati, a tokom cvetanja dva puta mesečno dodavati tečno đubrivo", kažu stručnjaci.

Inače, lukovice gladiola imaju vlaknasti omotač smeđe boje sa ravnim malim dnom. U nekim slučajevima izdanci se već vide iz lukovica.

Ovom cveću najviše odgovara dobro ocedno ili peskovito zemljište. Gladiole vole sunce, a sama sadnja je veoma slična kao i kod drugih lukovica. Ipak, njene lukovice bi trebalo posaditi nešto dublje u odnosu na druge jer imaju listove koji su bujni i rastu u visinu.

Ukoliko ih posadite na 10 do 20 centimetara dubine, time obezbeđujete da se lukovice dobro usade u zemljište jer ukoliko je vreme vetrovito, mogu biti iščupane iz zemlje.

 

