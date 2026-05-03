Ovo je jedan od najvećih tranzita u 2026. godini. Reč je o dugo iščekivanoj promeni koja će verovatno uzdrmati naš način života, a možda čak i našu percepciju sveta.
Tokom ove nedelje, Uran je - planeta slobode, pobune, iznenađenja i buđenja - ušao u znak Blizanaca. Na ovoj poziciji će ostati sve do 2033. godine. Tokom ovih sedam godina, doći će do promene našeg odnosa prema gotovo svemu, pa je važno razumeti osnove ovog uticaja na našu svakodnevicu.
U astrologiji Uran simbolizuje preokret, a ponekad čak i haos. To je planeta koja nas tera na velike promene kako bismo se lakše oslobodili raznih ograničenja. Kada se planeta revolucije poravna sa Blizancima, koji su najveće ,,pričalice" zodijaka, sva njena energija se koncentriše na jednu tačku: naš način komunikacije i otvaranja ka svetu.
Ulazimo u eru u kojoj će informacije eksplodirati, priče će se množiti, a želja za razumevanjem i razmenom postati ključni deo naše svakodnevice. Vesti će nas često zateći nespremne, pogađajući nas brže nego što stignemo da ih obradimo.
Uran u Blizancima nas podstiče da preispitamo informacije koje slepo ponavljamo i razlikujemo ideje koje nas oslobađaju od onih koje nam samo rasipaju pažnju. Kako naša tela i nervni sistem duboko upijaju svaki digitalni nadražaj, ključno je pronaći način za usporavanje kako bismo povratili bistrinu misli.
Ovaj planetarni tranzit menja našu povezanost sa svetom kroz sve primetniji povratak analognim vrednostima, uz postepeno odmicanje od ekrana. Baš kao što su sredinom prošlog veka radio i televizija iz korena promenili društvo, naredne godine donose novu tehnološku i komunikacionu revoluciju koja zahteva veću ličnu slobodu i fleksibilnost, prenosi Elle.
