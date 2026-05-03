Tokom ove nedelje, Uran je - planeta slobode, pobune, iznenađenja i buđenja - ušao u znak Blizanaca. Na ovoj poziciji će ostati sve do 2033. godine. Tokom ovih sedam godina, doći će do promene našeg odnosa prema gotovo svemu, pa je važno razumeti osnove ovog uticaja na našu svakodnevicu.

Ovo je jedan od najvećih tranzita u 2026. godini. Reč je o dugo iščekivanoj promeni koja će verovatno uzdrmati naš način života, a možda čak i našu percepciju sveta.

U astrologiji Uran simbolizuje preokret, a ponekad čak i haos. To je planeta koja nas tera na velike promene kako bismo se lakše oslobodili raznih ograničenja. Kada se planeta revolucije poravna sa Blizancima, koji su najveće ,,pričalice" zodijaka, sva njena energija se koncentriše na jednu tačku: naš način komunikacije i otvaranja ka svetu.

Ulazimo u eru u kojoj će informacije eksplodirati, priče će se množiti, a želja za razumevanjem i razmenom postati ključni deo naše svakodnevice. Vesti će nas često zateći nespremne, pogađajući nas brže nego što stignemo da ih obradimo.