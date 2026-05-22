Paradajz je jedna od omiljenih biljaka u baštama jer nije previše zahtevan za uzgoj, a uz malo pažnje može dati neverovatno bogat rod. Ipak, da bi biljka bila zdrava i puna plodova, postoji jedan važan trik koji mnogi početnici preskaču.

Poznati britanski stručnjak za baštovanstvo Monti Don savetuje da tokom maja svakog jutra odvojite svega nekoliko minuta za pregled biljaka paradajza. Upravo tada biljka najbrže raste, a sitni izdanci koji se pojavljuju mogu ozbiljno da smanje rod.

Šta treba da uradite svakog jutra?

Kako paradajz raste, između stabljike i listova pojavljuju se mali izdanci poznati kao zaperci. Oni izgledaju bezazleno, ali biljci oduzimaju ogromnu količinu energije.

Iako i oni kasnije mogu razviti plodove, zbog njih biljka postaje previše razgranata, neuredna i daje manji prinos.

Zato Monti Don savetuje da ih uklanjate čim se pojave.

– Najbolje je to raditi ujutru, kada je biljka čvrsta i puna vode. Tada se zaperci lako skidaju prstima, bez oštećenja stabljike – objasnio je stručnjak na svom blogu.

Uveče je biljka mekša i osetljivija, pa tada može doći do cepanja stabljike, zbog čega je bolje koristiti makaze ili nož.

Kako pravilno saditi paradajz?

Stručnjaci preporučuju da se paradajz sadi dublje nego druge biljke – gotovo do najnižeg lista. Deo stabljike koji ostane pod zemljom razvija dodatno korenje, što biljku čini jačom i otpornijom.

Zalivanje je ključ uspeha

Britansko Kraljevsko hortikulturno društvo upozorava da paradajz ne voli nagle promene vlage. Zemlja treba stalno da bude blago vlažna, jer neredovno zalivanje može dovesti do pucanja plodova ili truljenja.

Uvijeni listovi često su znak da biljci nedostaje vode.

Paradajz u saksijama posebno brzo gubi vlagu, pa tokom toplih dana može zahtevati svakodnevno zalivanje.

Tajna velikog roda

Kada prvi plodovi počnu da rastu, paradajz treba prihranjivati na svakih 10 do 14 dana đubrivom bogatim kalijumom.

Ako ga gajite u bašti, oko biljke stavite sloj komposta ili stajnjaka kako bi zemlja duže zadržavala vlagu i sprečila rast korova.

Uz ove male trikove paradajz će biti zdraviji, snažniji i pun plodova tokom cele sezone.