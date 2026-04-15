Ako želite lepo dvorište ili balkon pun boja, ali nemate vremena za svakodnevnu negu biljaka, rešenje su višegodišnje cvetnice. One ne traže mnogo pažnje, a iz godine u godinu nagrađuju vas bogatim cvetanjem i bujnim izgledom.

April je idealan trenutak da ih posadite, jer se brzo primaju i već u prvim nedeljama počinju da pokazuju rezultate. Evo pet biljaka koje će bez puno truda potpuno promeniti izgled vaše bašte.

1. Dnevni (lažni) ljiljan

Ova izdržljiva biljka brzo razvija listove, a već za mesec do dva donosi raskošne cvetove u nijansama žute, crvene i roze. Podnosi različite uslove, ne traži mnogo nege i lako se razmnožava. Idealna je za sunčana mesta i dobro podnosi sušu.

2. Ruzmarin

Osim što je dekorativan, ruzmarin je i praktičan – miriše fantastično i koristi se u kuhinji. Otporan je, može da raste kao mali žbun i odlično uspeva i u saksiji. Jednom kada se primi, praktično se sam održava.

3. Hoste

Ako imate senovit deo dvorišta, hoste su pun pogodak. Brzo rastu i iz godine u godinu postaju sve bujnije. Njihovi veliki listovi daju bogat izgled prostoru, a ne zahtevaju skoro nikakvu posebnu negu.

4. Crnooka Suzana

Prepoznatljiva po žutim cvetovima sa tamnim središtem, ova biljka cveta od proleća pa sve do jeseni. Otporna je na sušu, ne traži kvalitetno zemljište i lako se obnavlja sama od sebe, pa je savršena za one koji žele lepu baštu bez puno truda.

5. Žalfija

Jedna od najzahvalnijih biljaka za početnike. Cvetovi u ljubičastim i plavim tonovima pojavljuju se brzo nakon sadnje, a biljka podnosi i hladnoću i visoke temperature. Ne zahteva često zalivanje i dugo traje.

Ako želite baštu koja izgleda kao iz časopisa, a da ne provodite sate oko nje, ove biljke su pravi izbor. Dovoljno je da ih posadite na vreme – i priroda će odraditi ostatak posla.