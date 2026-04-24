Ako ste raspoloženi za veliku beauty promenu, imamo super predlog - nosi se boja vanilije, a ovo leto će biti u znaku plave kose. Kako piše Glamour, nakon perioda u kojem mnogi vreme uglavnom provode kod kuće, mnogi su se zaželeli velikog osveženja i frizura ili boje kose koje podižu raspoloženje.

Jedna od takvih boja upravo je boja vanilije koju najavljuju kao veliki letnji hit, a uočili smo je na modelu Gabrijeli Borges koji joj fantastično pristaje. Iza nijanse stoji brazilski ekspert za plavu kosu, Romeu Felipe, a boja je mešavina hladnih podtonova i toplih tonova. I kod ove boje kose, koren je nešto tamniji, dok su vrhovi svetli.