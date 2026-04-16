Testenina je omiljena mnogima, ali treba znate pravila pripreme da bi bila savršena. Pripremanje savršene paste počinje od pravilnog kuvanja. Bez obzira na to koliko je ukusan sos ili koliko su sastojci kvalitetni, ako niste dobro skuvali makarone ili špagete, jelo neće biti ukusno.

Testenina ne sme da se slepi, ni da bude raskuvana, jer to direktno utiče na teksturu i ukus jela. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih pravila za savršenu pastu koja nam je otkrio kuvar Vuk iz jednog beogradskog restorana.

Saveti za savršenu testeninu:

1. Voda mora da proključa pre nego što stavite testeninu. To garantuje da će testenina pravilno početi da se kuva i neće postati gnjecava.

2. Dobro posolite vodu pre stavljanja testenine. So ne samo da poboljšava ukus, već i blago menja teksturu testenine.

3. Često mešajte testeninu na početku kuvanja. Time sprečavate da se komadi slepe jedni za druge.

4. Sos pripremite pre ili bar dok se testenina kuva. Tako možete odmah da ih spojite i izbegnete slepljivanje nakon kuvanja. To će pomoći da pasta bude lepša i ukusnija.

5. Ako sos nije spreman, nemojte testeninu potpuno procediti. Ostavite malo vode od kuvanja, jer ta voda sadrži skrob koji pomaže da se testenina bolje poveže sa sosom.

