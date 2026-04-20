Ako volite domaća jela poput pasulja, sarme ili gulaša, ali vas posle ručka često muči nadutost i težina u stomaku, postoji mali trik koji može da napravi veliku razliku u kuhinji.

Umesto klasičnog pšeničnog brašna u zapršci, sve više ljudi koristi kukuruzni skrob ili pirinčano brašno. Ove zamene daju jelu istu, pa čak i lepšu gustinu, ali su znatno lakše za varenje i ne izazivaju onaj neprijatan osećaj "težine" posle obroka.

Priprema je jednostavna skrob se razmuti u malo hladne vode i dodaje na kraju kuvanja, dok se pirinčano brašno može koristiti gotovo kao i obično brašno u zapršci.

Rezultat su ukusna, kremasta jela bez nadimanja i bez kompromisa po pitanju ukusa. Mali trik, ali velika razlika na tanjiru i u stomaku.