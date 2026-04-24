Briga o vašoj ličnoj kućnoj biblioteci ne bi trebalo da padne na dno vaše liste za čišćenje. Kao što brišete prašinu sa drugih površina tokom rutine, važno je da prebrišete i svoje knjige. Pravilno skladištenje takođe igra ključnu ulogu i može da vam olakša celokupnu rutinu čišćenja.

Pošto se knjige često zanemaruju kada je u pitanju čišćenje, stručnjaci su objasnili zašto zaslužuju pažnju.

U nastavku dele zašto je važno čistiti knjige, kao i jednostavan način da to uradite pažljivo i nežno.

Zašto bi trebalo da čistite svoje knjige

Kao i mnoge druge stvari, knjige zahtevaju redovno čišćenje i negu kako bi se zaštitio njihov izgled i dugovečnost. Mnogi ljudi drže knjige na otvorenim policama, gde one skupljaju prašinu, vlagu i druge kućne zagađivače koji vremenom mogu da umrljaju stranice, izblede korice i oslabe poveze. „Nakupljena prašina takođe može da posluži kao hrana za insekte i razvoj buđi koji mogu oštetiti vaše knjige i druge predmete u domu“, kaže Rebeka Fajfild, pomoćnica direktora za upravljanje zbirkama u Njujorškoj javnoj biblioteci za sajt Martha Stewart.

Pravilno održavanje — kao što je držanje knjiga uspravno, dalje od direktne sunčeve svetlosti i dalje od vlažnih prostora poput podruma ili tavana — pomaže da se očuvaju i ostanu u dobrom stanju, dodaje Džošua Man, suvlasnik kompanije ,,B&B Rare Books". Ova briga je posebno važna za vredne knjige, jer izloženost svetlosti, nepravilno rukovanje i uslovi okoline mogu da izazovu nepopravljivo oštećenje.

Faktori iz okoline koji utiču na vek trajanja knjiga

Tribon navodi ključne faktore koji utiču na trajnost knjige i objašnjava kako ih pravilno čuvati.

Prašina

Čuvanje knjiga na mestima gde su izložene prašini — ili njihovo neredovno čišćenje — može vremenom oštetiti knjižni blok, što otežava čitanje i uživanje u njima. „Takođe može da hrani štetočine i buđ, privlačeći ove biološke faktore koji dodatno oštećuju knjigu“, kaže Fajfildova. „Jedna opcija da se izbegne prašina je čuvanje knjiga u ormarima, ali to nije rešenje koje svi mogu da primene zbog prostora ili dizajna.“

Voda, buđ i štetočine

Kao što je već pomenuto, čuvanje knjiga u podrumu nije preporučljivo. Podrumi mogu da podstaknu razvoj buđi, koja može vremenom da ostavi mrlje na knjigama. Ako su knjige već pogođene, mrlje će verovatno ostati — čak i nakon tretmana — a buđ se može ponovo pojaviti, upozorava Fajfildova.

„Pokušajte da knjige držite dalje od izvora vlage, cevi iznad njih ili HVAC sistema u domu“, dodaje ona. „Takođe, izvor vode u blizini knjiga može da podstakne veću aktivnost štetočina, posebno onih koje privlače knjige, poput srebrnih ribica i psocida (poznatih i kao knjiške vaši).“

Niska vlažnost

Kao što podrum nije idealan za čuvanje knjiga, nije ni tavan. Visoke temperature i niska vlažnost mogu vremenom učiniti knjige krhkim. „Kada vlažnost opadne, higroskopski materijali (materijali u knjigama koji upijaju i otpuštaju vlagu iz okoline) se skupljaju, što može izazvati uvijanje ili deformaciju knjiga“, kaže Fajfildova. Održavanje vlažnosti od oko 35% je ključno.

Izloženost svetlosti

Knjige treba čuvati dalje od dugotrajne izloženosti svetlosti kako bi se sprečilo oštećenje. Prema Fajfildovoj, svetlost može vremenom da izbledi knjige i učini ih krhkijim. Bilo da je svetlost veštačka ili prirodna, ako je usmerena ka polici sa knjigama, hrbti će brže izbledeti nego korice, dodaje ona.

Kako bezbedno čistiti knjige

Najbezbedniji način da se knjige čiste kod kuće jeste da se nežno ručno obrišu prašina mekom krpom ili da se koristi kompresovani vazduh za uklanjanje nečistoća, kaže Man. „Najvažniji i najbolji način čišćenja knjiga jeste fokus na uklanjanje prašine“, dodaje Fajfildova. Ali ne treba koristiti krpe od mikrovlakana; one se lako mogu zakačiti za stranice i uglove i tako oštetiti knjigu. Redovno čišćenje i pravilno skladištenje knjiga pomaže da se spreče mrlje i oštećenja koja se kasnije teško popravljaju.

